2.5萬人擠爆脫罩狂歡！西班牙開學趴沒在怕　人海群聚喝酒超嗨

▲西班牙馬德里大學萬人肩並肩飲酒狂歡。（組圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙馬德里大學（Complutense University）17日舉辦大型戶外飲酒派對，約2.5萬人到場參加，現場大多數狂歡者都沒有戴口罩、保持社交距離，明顯違反防疫規定。警方坦言，事前沒有接獲相關情資，猝不及防，直到18日上午才成功驅散民眾。

綜合法新社等外媒報導，馬德里大學這場新學期開學的大型戶外飲酒派對，可見上萬人肩並肩狂歡，擠在一起飲酒跳舞，幾乎都沒有戴口罩，且沒有保持社交距離。

Buenos días mundo Twitter, es sábado, esta noche/madrugada Ciudad Universitaria de Madrid, macro botellón, 25% de enfermos en UCI, gentuza que no es capaz de mover el culo por sus derechos, la ciudad de la puta loca. Que bonita ha quedado. pic.twitter.com/4QgRAVm4sR — Rosa (@rosarobco) September 18, 2021

警方表示，這是馬德里自新冠疫情爆發以來最大規模的群聚，且事前並未接獲大學通知，來不及準備應對行動，「驅離約2.5萬人根本是不可能的事情。」最終警方利用無人機支援維持秩序，待命到清晨確保沒有事故發生，到了18日上午7時左右，現場民眾才散去。

依據馬德里政府規定，防疫措施將於20日起鬆綁，酒吧、俱樂部等可延長營業時間至清晨6時，比現行的凌晨2時關門多4小時，但若無法保持社交距離，民眾必須在室內戴上口罩並保持1.5公尺距離。

此外，大型飲酒聚會仍屬違法活動，未成年者必須被處500歐元罰款（約新台幣1萬6520元），成年人罰金為600歐元（約新台幣1萬9824元）。若當局判定活動危及公眾，主辦者將被罰款60萬歐元（約新台幣1982萬元）。

然而除了馬德里大學之外，巴塞隆納（Barcelona）及西班牙北部城市洛格羅尼奧（Logroño）同樣舉辦大型飲酒派對。依據自治大學（Autonomous University）校長的說法，約莫8000名年輕人在校內徹夜狂歡。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜