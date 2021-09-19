快訊／26歲研究生騎車突昏迷！送醫發現血栓　媽控：曾接種高端

▲黃男10日當天曾到民雄鄉衛生所接種高端疫苗。（圖／翻攝臉書）



記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義中正大學法律所26歲的黃姓研究生16日當天騎車外出，不料中途停等紅綠燈時卻突然昏厥，送醫後發現其出現血栓症狀，經搶救後目前仍在加護病房中觀察；家屬指出，黃男10日曾接種高端疫苗，懷疑血栓恐與疫苗有關。

家屬指出，黃姓研究生16日當天騎車返回宿舍，途中停等紅燈時卻突然倒地陷入昏迷，隨後被立即送往大林慈濟醫院搶救；家屬表示，黃男到院後曾恢復意識，當時還能言語，不料17日手術後即昏迷至今。院方診斷，黃男右側內頸動脈出現血栓，導致右腦大範圍梗塞，目前仍在加護病房觀察中。

家屬控訴，黃男病發前6天、曾於本月10日下午至民雄鄉衛生所接種高端疫苗，因此懷疑是疫苗不良反應才會出現血栓。對此，目前大林慈濟醫院已經抽血進行檢測；嘉義縣衛生局也表示，現階段暫無法證實黃男血栓與高端疫苗有關，但目前已協助家屬進行預防接種受害救濟審議申請，後續將由專家來認定。

院方則表示，黃男目前已做了腦部減壓手術及腦壓偵測手術，目前病人仍在加護病房治療中；醫院第一時間以「救人優先」，當天術後隨即通報相關單位，並抽取黃男血液送第三方公正單位檢查，一切依照正常程序流程，希望各方能集氣，祈禱黃同學度過難關。