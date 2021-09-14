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小米智慧眼鏡亮相　「通話、導航、拍照、翻譯」四大功能全收錄

▲小米發表概念新品智慧眼鏡探索版。（圖／翻攝小米官方微博）

▲小米發表概念新品智慧眼鏡探索版。（圖／翻攝小米官方微博）

記者魏有德／綜合報導

小米官方微博今（14）日正式公布概念新品小米智能（智慧）眼鏡探索版。從官方海報釋出的訊息可以發現，小米智慧眼鏡探索版採用的是MicroLED光波導技術，眼鏡則採用微型化設計，重量僅51公克，外觀與普通眼鏡無區別。使用者可透過鏡片觀看基本的訊息顯示、通話，也可完成騎行導航、拍照及語音即時翻譯等功能。

▲小米發表概念新品智慧眼鏡探索版。（圖／翻攝小米官方微博）

▲小米智慧眼鏡探索版重量僅51克。（圖／翻攝小米官方微博）

《界面新聞》報導，小米集團副總裁、手機部總裁曾學忠表示，小米智能眼鏡探索版是小米對產品形態的一次嘗試。智能眼鏡探索版將MicroLED微型顯示屏隱藏於鏡架之中，通過先進的光波導鏡片，讓光線實現空間轉移，是目前幾乎唯一能讓智能眼鏡接近傳統外觀的技術方案。

受限於體積和鏡片大小，智慧眼鏡的訊息顯示和堆疊成為設計上的難關。小米智慧眼鏡探索版將MicroLED微型顯示螢幕隱藏於鏡架中，藉由光波導鏡片的折射和擴散，讓圖像及畫面即時投射至眼前。

這款小米智慧眼鏡探索版可使用Android系統，使用者於日常佩戴識便可透過鏡片接收訊息，而且只篩選重要訊息顯示以避免眼花撩亂，在接聽電話時，使用者可透過鏡片直接看到對方號碼，並利用眼鏡內建的麥克風對話。

至於外界關注的眼鏡前鏡頭功用，使用者可利用眼鏡前方的鏡頭實現快速「拍照」和「拍圖翻譯」的功能，藉由內建的麥克風和小米AI實驗室機器翻譯團隊自研算法，可完成即時語音翻譯功能，將對方的語句即時轉為文字並進行翻譯，提高外出旅遊時的便捷性。

此外，鏡頭工作時會亮起指示燈，提醒被拍攝者鏡頭正在運作中，防止個人隱私被偷拍利用。據了解，這款概念新品目前尚未量產，僅提供探索版進行測試優化，上市時間仍未定。

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