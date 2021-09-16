休旅車拒攔查催油門　警掏警棍狂吼12次「下來」...還是跑了

▲休旅車違規不配合攔查逃逸，警掏警棍喝令下車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

一輛休旅車行走沙鹿區中清路，疑因違規跨越雙黃線遭巡邏員警攔查，駕駛竟不配合還加速逃逸，上演警匪追逐。警方趁停紅燈陷車陣時衝上要求開車門，但最後仍遭對方成功脫逃。警方表示，當時下車時間人車眾多，擔心波及無辜未再追逐，已逕行舉發。

15日下午5點多，清水警分局光華派出所警員在中清路發現一輛休旅車違規跨越雙黃線，立刻上前攔查。只是該車駕駛不聽指示，竟然加速往市區逃離，警員立刻騎警用機車鳴笛尾隨，上演警匪追逐。由於當時正逢下班時間，人車眾多，該輛休旅車竟走機車專用道，險象環生，後來到中清、忠貞路口遇到紅燈，該車左切往快車道試圖要在闖紅燈，結果遭車陣擋住無法前進，只好停下。

▲▼休旅車逃逸，警騎警車尾隨，最後因紅燈車陣停下。（圖／民眾提供）

警員立刻將機車停在路旁，手拿警棍衝到駕駛座車旁，多次喝令「下車！」「否則打破車窗」，但該車駕駛卻只打開車窗縫隙佯稱說「我到那邊」，卻遲遲不開車門。綠燈後，該車仍加速逃逸。警員擔心繼續追逐恐怕會釀成無辜民眾傷亡，通報線上警網攔截圍捕，但未再繼續追。

▲休旅車見綠燈加速逃逸，警員無線電呼叫，未再追上。（圖／民眾提供）

警方表示，該車行車過程中雖未涉及危險駕駛行為，但它拒絶停車接受稽查而逃逸及不依規定駛入來車道部分，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款可處600－1800元、第60條1項可處1萬－3萬元，逕行舉發。也呼籲用路人要遵守交通規則，違規應配合接受稽查。

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