出遊注意！連假第二天人潮洶湧　福隆、阿里山5景區停車率已滿7成

▲公路總局表示，阿里山國家森林風景區停車率已滿七成。（圖／嘉義林管處提供）

記者許維寧／台北報導

今年中秋連續假期為疫情降級後第一個連假，今（9/19）根據交通部公路總局統計，今一早各大景區就湧現車潮，南投清境農場停車場一早已額滿，公路總局也表示，截至今天中午部分景區如台2線福隆地區、嘉義台18線阿里山國家森林風景區、花蓮台9丙線鯉魚潭停車率已經達7成，民眾若欲前往，可先改往其他景區休憩。

今天為中秋節連假第2天，至中午12時止，公路總局統計，目前停車率已達該風景區7成的風景區有北部台2線福隆地區、嘉義台18線阿里山國家森林風景區、宜蘭台2線蘭陽博物館、花蓮台9丙線鯉魚潭、南投台14甲線清境農場，請用路人前往上述風景區時，也密切注意省道上的CMS，如停車場將滿，公路總局將透過CMS發布相關資訊，請各用路人先改往其他景點遊憩。

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另外，連接風景區車多路段共有2處，分別為台2線關渡至淡水路段、台2線龍門路段至福隆路段東向；連接國道的快速公路則有4處，在台65線往國道3號方向土城一路段至土城二路段、台74線往國道3號方向的大里至霧峰東向路段及台74線南屯至快官西向路段、台86線歸仁至關廟東向路段，仍受國道匝道儀控及車流量較大影響，車速緩慢需排隊進入國道3號。

公路總局也提醒， 預計今天中午過後，台2線大武崙路段西向及福隆至瑞濱、台1線水底寮路段南向、台26線墾丁路段、台21線日月潭周邊路段、台61線竹南北上路段等也將出現車多情形，公路總局將持續於警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，建議民眾出門前先查詢掌握省道最新路況資訊。