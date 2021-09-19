高雄透天厝火警「勇伯殞命」！嬤悲痛還原現場：他真的很疼姪女

▲9歲女童的阿嬤說，大兒子(死者)平常非常疼愛這個小姪女。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鳥松區本館路一棟民宅今(19日)清晨5時許傳出死亡火警，據了解，該棟透天厝為三代同堂的12人大家庭同住，火警發生當下家人緊急出逃，大伯父跑到屋外後，驚覺9歲的小姪女還困在屋內，立刻折回火場救人，不料卻遭濃煙嗆傷、葬身火窟；而9歲的小姪女獲救時已經意識不清，目前還在加護病房急救中。女童阿嬤表示，大兒子(死者)相當疼愛這個姪女，今早還奮不顧身衝回火場救人，但無奈煙太大，「他才剛進去，人就瞬間沒影了，叫他也都沒有回應！」

阿嬤說，最早發現火警的就是大兒子與大媳婦，當時她清晨聽到逼逼啵啵的聲響，本來還想回去繼續睡，但想想不放心準備走上樓查看，就看到大兒子衝下來大喊「起火了」，一家人急忙出逃，衝出火場後，丈夫與2個兒子手拿滅火器試圖撲滅火勢，這時大兒子發現9歲的小姪女沒有逃出火場，不顧眾人攔阻，手拿滅火器衝回火場救人，但無奈當時火、煙太大，長子一衝進火場後瞬間就不見蹤影，大家在外面呼喊也都沒反應，再找到他時就已經沒有心跳了。

阿嬤表示，不幸殞命的長子非常貼心，家裡大大小小的事都會出手幫忙，平時唯一的愛好興趣就是釣魚而已，而對於9歲的小姪女，大兒子也相當疼愛他，平常也都會跟她玩，怎料突如其來的一場大火竟會害得家庭破碎，如今長子殞命、孫女還在加護病房，而她的丈夫、女童的阿公也還在插管。

▲東光國小校長柯惠玲。（圖／記者洪靖宜攝）

對於這一火警，東光國小的校長柯惠玲說，重傷的9歲女童就讀三年級，她還有一個姊姊也是東光國小六年級學生，姊姊雖然沒有大礙，但心理卻受到極大衝擊，相當擔心妹妹的傷勢，「姊姊雖然很堅強，但心理有時最需要被關心輔導，學校這邊會鼓勵她釋放情緒、壓力。」

此外，柯惠玲表示，不幸殞命火場的大伯父也是東光國小的家長，大伯父育有4個孩子，老大、老二已經就讀大學，老三、老四則是就讀東光一年級及三年級，這場大火一次影響兩個家庭，學校會透過導師、行政人員及專業的輔導老師協助孩童度過悲痛時期。

對於重傷的9歲女童在校表現情況，柯惠玲則說，這對姊妹都是好學生，經常得到獎狀、榮譽狀，同時也是老師很好的小幫手，表現非常好，是很貼心的孩子；後續學校將會盡力掌握、了解情況發展，並向家長會、教育局校安中心回報。

▼高雄透天民宅今晨因電線走火傳出火警，造成1死1命危。（圖／記者吳弈靖翻攝）