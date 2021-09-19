　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄透天厝火警「勇伯殞命」！嬤悲痛還原現場：他真的很疼姪女

▲▼高雄鳥松區本館路民宅火警，1死1命危。（圖／記者洪靖宜攝）

▲9歲女童的阿嬤說，大兒子(死者)平常非常疼愛這個小姪女。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鳥松區本館路一棟民宅今(19日)清晨5時許傳出死亡火警，據了解，該棟透天厝為三代同堂的12人大家庭同住，火警發生當下家人緊急出逃，大伯父跑到屋外後，驚覺9歲的小姪女還困在屋內，立刻折回火場救人，不料卻遭濃煙嗆傷、葬身火窟；而9歲的小姪女獲救時已經意識不清，目前還在加護病房急救中。女童阿嬤表示，大兒子(死者)相當疼愛這個姪女，今早還奮不顧身衝回火場救人，但無奈煙太大，「他才剛進去，人就瞬間沒影了，叫他也都沒有回應！」

阿嬤說，最早發現火警的就是大兒子與大媳婦，當時她清晨聽到逼逼啵啵的聲響，本來還想回去繼續睡，但想想不放心準備走上樓查看，就看到大兒子衝下來大喊「起火了」，一家人急忙出逃，衝出火場後，丈夫與2個兒子手拿滅火器試圖撲滅火勢，這時大兒子發現9歲的小姪女沒有逃出火場，不顧眾人攔阻，手拿滅火器衝回火場救人，但無奈當時火、煙太大，長子一衝進火場後瞬間就不見蹤影，大家在外面呼喊也都沒反應，再找到他時就已經沒有心跳了。

阿嬤表示，不幸殞命的長子非常貼心，家裡大大小小的事都會出手幫忙，平時唯一的愛好興趣就是釣魚而已，而對於9歲的小姪女，大兒子也相當疼愛他，平常也都會跟她玩，怎料突如其來的一場大火竟會害得家庭破碎，如今長子殞命、孫女還在加護病房，而她的丈夫、女童的阿公也還在插管。

▲▼高雄鳥松區本館路民宅火警，1死1命危。（圖／記者洪靖宜攝）

▲東光國小校長柯惠玲。（圖／記者洪靖宜攝）

對於這一火警，東光國小的校長柯惠玲說，重傷的9歲女童就讀三年級，她還有一個姊姊也是東光國小六年級學生，姊姊雖然沒有大礙，但心理卻受到極大衝擊，相當擔心妹妹的傷勢，「姊姊雖然很堅強，但心理有時最需要被關心輔導，學校這邊會鼓勵她釋放情緒、壓力。」

此外，柯惠玲表示，不幸殞命火場的大伯父也是東光國小的家長，大伯父育有4個孩子，老大、老二已經就讀大學，老三、老四則是就讀東光一年級及三年級，這場大火一次影響兩個家庭，學校會透過導師、行政人員及專業的輔導老師協助孩童度過悲痛時期。

對於重傷的9歲女童在校表現情況，柯惠玲則說，這對姊妹都是好學生，經常得到獎狀、榮譽狀，同時也是老師很好的小幫手，表現非常好，是很貼心的孩子；後續學校將會盡力掌握、了解情況發展，並向家長會、教育局校安中心回報。

▼高雄透天民宅今晨因電線走火傳出火警，造成1死1命危。（圖／記者吳弈靖翻攝）

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
福建疫情狂燒　泉州、漳州突宣布「取消中秋假期」
爬文驚見買iPhone 13都分期！　鄉民推「黃金分法」最剛
起底送葬車藏鏡人！　送分局長「一路好走」原因曝
快訊／國3南下「6車連環撞」！　車流嚴重回堵
氣質女老師超變態！被拍到偷吃「竟打開露下面給拍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

清境工寮惡火雞農成焦屍！妻驚險躲死劫　慟喊：以為他逃出去了

洗劫畫面曝！假冒兒朋友持刀綑女屋主　強盜2萬落網還有1.5萬

炒作TDR套利4.9億！連一鮑魚前老闆變炒手判18年　8千萬交保

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史　送分局長「一路好走」原因曝

快訊／國三南下422K「6連環撞」！剩路肩可通行　車流嚴重回堵

引火惡徒中秋闖台南！連續縱火燒燬3汽機車　有人看到他拿噴燈

逛完百貨自撞電桿害後座女拋飛亡　男騎士重傷獲救400萬換緩刑

獨／洗錢拿督莊周文爽過中秋！法院給交保大禮　檢3度抗告都失敗

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

清境工寮惡火雞農成焦屍！妻驚險躲死劫　慟喊：以為他逃出去了

洗劫畫面曝！假冒兒朋友持刀綑女屋主　強盜2萬落網還有1.5萬

炒作TDR套利4.9億！連一鮑魚前老闆變炒手判18年　8千萬交保

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史　送分局長「一路好走」原因曝

快訊／國三南下422K「6連環撞」！剩路肩可通行　車流嚴重回堵

引火惡徒中秋闖台南！連續縱火燒燬3汽機車　有人看到他拿噴燈

逛完百貨自撞電桿害後座女拋飛亡　男騎士重傷獲救400萬換緩刑

獨／洗錢拿督莊周文爽過中秋！法院給交保大禮　檢3度抗告都失敗

星・變美／鍾麗緹「上鏡顯瘦」秘訣公開！簡單4招快速消水腫

300輛「東洋法拉利」24小時被秒殺完售　472萬起還有逾百人候補

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

汽油明天起調漲1角「加油要快！」　九五汽油每公升逼近30元大關

蔡英文稱寫信視訊催疫苗　孫大千：連這樣的功勞也要搶

沒打疫苗危險了！未接種者將成Delta獵捕目標　專家：幾乎無可避免

母摔傷腿叫女友幫顧！媽寶男嫌「她都在滑手機」：還有必要娶她？

清境工寮惡火雞農成焦屍！妻驚險躲死劫　慟喊：以為他逃出去了

中秋防溢！日本博士懶人代謝法　江宏恩葉家妤消脂一大圈！

社會熱門新聞

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

台中13歲少女摩鐵戰3男　媽靠一瓶水鷹眼抓淫狼：只顧自己爽

快訊／中秋連假「三代同堂」透天厝惡火　高雄男、9歲女命危

即／國三南下422K「6連環撞」　車流嚴重回堵

25歲包租公樓梯間輕生亡　鄰居一抬頭嚇傻

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

宜蘭南澳北溪20人受困　消防局緊急出動

陸戰隊「老學長」傘當槍　夜襲軍營哨兵狂問口令⋯他很傻眼

快訊／南投工寮凌晨惡火！警消發現1焦屍

即／嘉義死亡車禍！男童「頭骨變形」無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

透天厝惡火　伯父衝上樓救姪女不治

透天厝惡火　伯父衝上樓救姪女不治

高雄市鳥松區本館路一戶民宅今（19）日清晨5點傳出火警，消防隊接獲通報後緊急出動18車30人前往現場救援。初步了解，這棟透天厝為三代同堂12人大家庭，其中，伯父因為要救9歲姪女，跑上樓嗆傷，最後送醫不治。

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

「毒后」17條通緝　落網嘆「終於不用再躲了」

「毒后」17條通緝　落網嘆「終於不用再躲了」

即／邁邁講了還不聽！高雄餐酒館共桌沒隔遭開鍘

即／邁邁講了還不聽！高雄餐酒館共桌沒隔遭開鍘

樹葉、柚子、石頭都來排隊了　高雄前鎮三節奇景曝

樹葉、柚子、石頭都來排隊了　高雄前鎮三節奇景曝

關鍵字：

高雄火警

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面