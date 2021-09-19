福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

▲福建疫情延燒，檢測規模擴大。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建疫情持續延燒，漳州市、泉州市官方18日晚間突然宣布「取消中秋假期」，要求黨政機關、事業單位，以及國有企業的工作人員「全員正常上班」，全力投入疫情防控工作。

泉州市的公告指出，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員中秋假期期間（9月19日、20日、21日）全員到崗正常上班，全力投入疫情防控工作，若需請假，按規定履行請假手續。

公告提到，各級各部門要強化值班值守，嚴格24小時專人值班和領導幹部在崗帶班等制度，密切跟蹤疫情形勢，「對在疫情防控工作中執行不到位、工作不力造成疫情擴散等嚴重後果的單位或個人，將按規定嚴肅追責問責。」

漳州的公告指出，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員在中秋假期期間（9月19日、20日、21日）正常上班，全力做好疫情防控工作，有事需請假者，按規定履行請假手續。

雖然此項公告主要是針對公家機關、國有企業的工作人員，私人企業的員工並不受影響，但仍有許多網友表達擔憂，「公家機關的人也夠多的了，醫院、學校不都是，不怕上班上到確診？」「最可怕的是有些私企自行跟進，星期六補班，這樣連續上班會死人的！」「這麼突然，前一天才宣布，真的太氣人了。」