　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

▲▼廈門新冠肺炎確診,福建莆田。（圖／路透社）

▲福建疫情延燒，檢測規模擴大。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建疫情持續延燒，漳州市、泉州市官方18日晚間突然宣布「取消中秋假期」，要求黨政機關、事業單位，以及國有企業的工作人員「全員正常上班」，全力投入疫情防控工作。

泉州市的公告指出，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員中秋假期期間（9月19日、20日、21日）全員到崗正常上班，全力投入疫情防控工作，若需請假，按規定履行請假手續。

公告提到，各級各部門要強化值班值守，嚴格24小時專人值班和領導幹部在崗帶班等制度，密切跟蹤疫情形勢，「對在疫情防控工作中執行不到位、工作不力造成疫情擴散等嚴重後果的單位或個人，將按規定嚴肅追責問責。」

漳州的公告指出，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員在中秋假期期間（9月19日、20日、21日）正常上班，全力做好疫情防控工作，有事需請假者，按規定履行請假手續。

雖然此項公告主要是針對公家機關、國有企業的工作人員，私人企業的員工並不受影響，但仍有許多網友表達擔憂，「公家機關的人也夠多的了，醫院、學校不都是，不怕上班上到確診？」「最可怕的是有些私企自行跟進，星期六補班，這樣連續上班會死人的！」「這麼突然，前一天才宣布，真的太氣人了。」

▲▼廈門新冠肺炎確診,福建莆田。（圖／路透社）

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
福建疫情狂燒　泉州、漳州突宣布「取消中秋假期」
爬文驚見買iPhone 13都分期！　鄉民推「黃金分法」最剛
起底送葬車藏鏡人！　送分局長「一路好走」原因曝
快訊／國3南下「6車連環撞」！　車流嚴重回堵
氣質女老師超變態！被拍到偷吃「竟打開露下面給拍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

貴州牂牁江客船側翻　至少8死7失聯

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　今年多次檢出「有害生物」

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

北京軼事／600年故宮「宮女顯靈」　一道閃電雷鳴..遊客活見鬼？

恆大集團高管14癖好被挖出！要按摩技師「客房服務」　豪奢生活曝

中國娛樂圈下「對嘴禁令」！官方擬對歌手假唱開罰：這是欺騙觀眾

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

貴州牂牁江客船側翻　至少8死7失聯

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　今年多次檢出「有害生物」

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

北京軼事／600年故宮「宮女顯靈」　一道閃電雷鳴..遊客活見鬼？

恆大集團高管14癖好被挖出！要按摩技師「客房服務」　豪奢生活曝

中國娛樂圈下「對嘴禁令」！官方擬對歌手假唱開罰：這是欺騙觀眾

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

星・變美／鍾麗緹「上鏡顯瘦」秘訣公開！簡單4招快速消水腫

300輛「東洋法拉利」24小時被秒殺完售　472萬起還有逾百人候補

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

汽油明天起調漲1角「加油要快！」　九五汽油每公升逼近30元大關

蔡英文稱寫信視訊催疫苗　孫大千：連這樣的功勞也要搶

沒打疫苗危險了！未接種者將成Delta獵捕目標　專家：幾乎無可避免

母摔傷腿叫女友幫顧！媽寶男嫌「她都在滑手機」：還有必要娶她？

清境工寮惡火雞農成焦屍！妻驚險躲死劫　慟喊：以為他逃出去了

中秋防溢！日本博士懶人代謝法　江宏恩葉家妤消脂一大圈！

大陸熱門新聞

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

恆大集團高管癖好被挖出！豪奢生活挨轟

中國娛樂圈下對嘴禁令！歌手假唱就開罰

餐廳打工被老董看上　他為升店長接受潛規則

小王直播吃人妻　綠給13億人看

挑戰中秋禁忌冷凍柚子！恐怖成品萬人大崩潰

神舟12太空人出艙後得先坐著 須半年適應地球重力才能正常生活

百年紫禁城「宮女顯靈」

作業沒達標「被老師戒尺打臉」左眼爆血

陸產汽車8月在俄熱銷　每13輛就有一輛

妹子網戀高富帥2個月被騙30萬　本尊是135kg肥宅

孝女包下超市魚缸給父釣魚　網友：我也想要

抖音：禁止14歲以下青少年使用超過40分鐘

網美狂炫耀收到LV月餅　警無情打臉：假的

更多熱門

相關新聞

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

福建本土疫情持續擴大，漳州市衛健委16日晚間通報，漳州台商投資區新增1例確診，患者所在單位廈門同安區湖里工業園某公司的同事。

莆田確診7成是兒童！專家：暴露防疫薄弱點

莆田確診7成是兒童！專家：暴露防疫薄弱點

陸新增22＋13本土確診全在福建 莆田傳播鏈進泉州新增6例

陸新增22＋13本土確診全在福建 莆田傳播鏈進泉州新增6例

莆田疫情燒向泉州！緊急「限制進出」

莆田疫情燒向泉州！緊急「限制進出」

陸專家：福建疫情早有「隱形傳播」規模不小

陸專家：福建疫情早有「隱形傳播」規模不小

關鍵字：

漳州泉州中秋假期取消中秋假期

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面