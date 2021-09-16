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莆田129例確診「小孩佔7成」　專家：兒童是目前防疫薄弱點

▲福建莆田Delta疫情。（圖／CFP）

▲莆田本波疫情的確診者有很大一部分都是兒童。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建莆田近日爆發本土疫情，129名確診之中，有57名都是12歲以下的兒童。專家指出，這次疫情暴露出12歲以下兒童是目前疫情防控的薄弱點，「兒童免疫力不如成年人，學校人員密集，一旦發生疫情，容易在短時間內形成較多的病例；因此要在疫苗接種環節實現突破，才能更有效防控疫情在這一群體蔓延。」

根據《新華社》報導，大陸國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心副主任、廈門大學公共衛生學院副院長張軍表示，近期國內外有關兒童感染新冠疫情的案例增多，如美國最近數月病例激增，其中兒童病例佔新增病例的20%以上，兒童病例中感染前未患其他疾病的兒童佔比升高。此外，在德爾塔變異株引發的江蘇關聯疫情中，湖北荊門被感染的本土病例中也有20%是兒童病例。

▲莆田市仙游縣進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

張軍提到，兒童一直是新冠病毒的易感者，儘管尚不清楚Delta變種變毒是否會在兒童群體中導致更嚴重的疾病，但從全球看，確已導致兒童患者數量越來越多。

莆田市疾控中心主任凌龍美指出，這次疫情暴露出12歲以下兒童是當下疫情防控的薄弱點，兒童身體免疫力不如成年人，學校人員密集，一旦發生疫情，容易在短時間內形成較多的病例；並且小兒的病程發展快，救治更加複雜，「因此要在疫苗接種環節實現突破，才能更有效防控疫情在這一群體蔓延。」

報導提到，加大對學生群體適時抽檢比例，是及時精準篩查的關鍵舉措，目前福建全省學校核酸檢測輪檢已實現常態化，包括10%抽檢、定期不定期檢測等，疫情發生後又在全省範圍進行師生全員檢測。

▲福建莆田Delta疫情。（圖／CFP）

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