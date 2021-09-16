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漳州台商投資區爆1例確診！感染源為廈門湖里工業園同事

▲莆田市仙游縣進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲福建本土疫情爆發近一周，確診數突破200例。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建本土疫情持續擴大，漳州市衛健委16日晚間通報，漳州台商投資區新增1例確診，患者所在單位廈門同安區湖里工業園某公司的同事。

通報提到， 16日凌晨0時10分，漳州台商投資區發現1例新冠病毒核酸檢測陽性患者。該患者9月15日下午6時因喉嚨痛、低燒就診漳州某醫院發熱門診，經復核，核酸檢測陽性。

通報指出，根據患者的流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，初步判定該病例為新冠肺炎確診病例（輕型），感染來源為患者所在單位廈門同安區湖里工業園某公司的同事。

▲莆田,新冠肺炎,Delta。（圖／CFP）

通報還提到，9月16日凌晨，台商投資區第一時間對初步判定居住在該區的密切接觸者17人進行集中醫學觀察，並抓緊排查其他密接、次密接人員，對排查出的外地密接、次密接人員發函屬地單位協查。現已嚴格按有關規程對患者所在小區進行封控管理，開展全員核酸檢測，對相關場所及環境進行消殺。同時，在全區加強疫情防控工作，增強全民防範意識。

通報內未提及該名確診者是否為台灣人，但據國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，福建疫情受到關注，直到目前（15日）都沒有聽說有台商、台胞確診，會注意台胞、台商在該地區的健康和防疫措施。

福建9月10日爆出本土疫情，截至15日已累計超過200例確診，分布於莆田、廈門、泉州以及漳州，必須注意的是，最早發現確診病例，也是現在確診數最多的的莆田，有超過半數患者都是未滿12歲的兒童，此現象先前幾乎沒有發生過，令大陸的醫學專家特別警戒。

▲莆田,新冠肺炎,Delta。（圖／CFP）

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