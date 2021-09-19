逛完百貨自撞電桿害後座女拋飛亡　男騎士重傷獲救400萬換緩刑

▲楊姓男子和劉姓女子逛完屏東太平洋百貨後，卻在回家的路上自撞電線桿，雙雙摔進水溝，造成劉女傷重不治。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Google Map）



記者林冠吟／屏東報導

楊姓男子去年10月和劉姓女子逛完屏東太平洋百貨準備回家，未料卻因疏忽撞上路邊的電線桿，雙雙摔進水溝中，造成劉女最後傷重不治，楊男自己傷勢也不輕，事後楊男被依過失致死罪送辦。屏東地院審理後，依過失致死罪，判處楊男有期徒刑10月，不過由於楊男已和劉女父母以400萬元達成和解，予以緩刑2年。

楊姓男子去年10月和後座的劉姓女子晚間逛完百貨後，騎車返家，卻在途中因不明原因自撞路邊的電線桿，2人雙雙摔進水溝中，導致後座的劉女胸骨內凹、左大腿變型、身體多處擦挫傷等，送醫急救後仍不幸宣告死亡，楊男自己也傷勢不輕，事後也主動向到院處理事故的警員坦承自己就是肇事者。

這起車禍讓劉女的雙親痛失愛女，而楊男也被依過失致死罪嫌送辦。屏東地院審理後，審酌楊男騎車應盡注意義務，卻未注意車前狀況，導致車禍發生，使劉女家屬需承受喪親之痛，不過由於楊男事後已與劉女家屬以400萬元達成和解（含強制機車責任險200萬元），並已先行支付其中15萬元的喪葬費，顯見其已有悔意，依過失致罪，判其有期徒刑10月，緩刑2年，全案仍可上訴。

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