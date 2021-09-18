女騎士自撞路邊轎車酒測0.56！還在「夢遊」　紀錄表簽下蔡英文

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止警方在2020年9月間，發唁1名女子騎車撞上路邊的自小客車，整個人當場倒地，警方隨即請救護車將人送醫，但卻發現女子身上有濃厚酒味，酒測值竟高達0.56，但林女卻否認有酒駕行為，甚至還在酒測紀錄表上簽下總統「蔡英文」的名字。

警方調查，53歲的林姓女子，在2020年9月28日當天凌晨1時許，騎車行經汐止區忠孝東路201號前，竟撞上路邊的自小客車，當場連人帶車倒地受傷，路人發現後趕忙報警處理，警方到場後發現林女身上有傷，隨即找救護車將人送往醫院。

▲女騎士酒駕自撞路邊轎車，酒測值達0.56，帶全程否認有喝酒。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方發現，林姓女騎士身上有濃厚酒味，隨即對林女進行酒測，最後酒測值竟高達0.56，但林女當場否認有酒駕狀況，也不願意配合警方調查，連酒測後的紀錄表要給林女簽名，林女還囂張的簽下總統「蔡英文」的名字。

▲女騎士酒駕自撞路邊轎車後倒地 （紅圈），最後在酒測紀錄表簽下總統蔡英文。（圖／記者邱中岳翻攝）

前往處理的汐止交通分隊警員見狀，也只能無奈的按照交通事故程序辦理，並且將林姓女騎士依公共危險罪嫌移送法辦。

文山最正警花！讓車主「傻笑寫三聯單」...甜美+長腿煞到網友

南港驚傳瓦斯瀰漫2消防車衝現場 「全街檢查」追到...榴槤