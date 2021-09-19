自費驗抗體！前台大醫：有屁用？戳破2真相「根本花錢測心酸的」

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自費驗抗體！林氏璧：有屁用？戳破2真相「根本花錢測心酸的」

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

▲四叉貓在臉書曝光高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專／劉宇）

記者李佳蓉／採訪報導

網紅「四叉貓」劉宇日前公布打高端後自費驗抗體報告，無獨有偶，台中打過高端的網紅任葛格也號召打AZ、莫德納友人至北市診所抽血驗抗體，結果顯示，高端IgG僅130.2，只有莫德納、AZ近四分之一。對此，專家們不以為意，前台大感染科醫師林氏璧受訪時提出2點質疑直批，在一、二劑之間，抗體正在生成階段，「測這一個點有屁用？」

「四叉貓」劉宇接種高端疫苗滿15天後，自費前往醫療院所檢驗抗體，並在臉書公開數據，結果顯示的確有產生抗體，但數值偏低、效果不如預期好，他打算打完第二劑再驗一次。消息在網路上傳開之後，掀起各界正反意見討論，甚至也有不少人跟上「驗抗體」風潮，台中有網紅認為「人民有知的權利」，希望讓大家了解把疫苗打在人體內的抗體狀況，利用拍影片方式記錄，呼籲大家不要有觀望心態。

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▲▼台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體，公布檢驗報告結果。（圖／記者李忠憲翻攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨（18）日記者會中表示，自費驗抗體其實很難作為第三劑疫苗施打的參考，但持續有監測跟實驗計畫，國外也有實驗跟專家討論怎樣做第三劑施打的參考，下週三會開一次應變的會議，對於相關抗體的檢驗後續作出相關指引讓大家可以依循。

陳時中也補充，只要相關合格檢測，指揮中心不會反對，指引是指做完自費檢測後哪些情況要注意，包含若驗了陽性後，到底是因為打疫苗的陽性還是染疫的陽性，因此後續需要區分這些工作，相關行政作業也請醫療應變組擬定讓民眾可以依循。

▲▼9/18指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時直言，「個人去驗抗體無意義，美國一直是不建議，四叉貓驗抗體尤其沒意義，因為他是在一、二劑之間，抗體正在生成，根本就在變動，測一個點有屁用？」若想知道自己抗體是否變低，須要再打加強針，可能還有點意思，但因為市面上能驗到的抗體仍不夠準確，也未訂出低於多少值才須打加強針，「所以根本花錢測心酸的」。

台大權威醫師李秉穎9日接受專訪時指出，「打第一劑去驗抗體是完全沒有意義的！」並舉先前機組員打完2劑疫苗後，仍有7人不會產生抗體，「難道你說7人沒抗體，這疫苗都不能用嗎？他們打2劑了都驗不到，這是個人體質就沒有抗體，不能怪疫苗啊！」

至於四叉貓自費驗抗體，李秉穎認為，「就是驗些酵素免疫分析法的抗體，而不會去驗中和性抗體，（中和性抗體）必須由P3實驗室，不是一般檢驗單位可以做的；你用酵素免疫分析法做的抗體，它的單位完全跟中和性抗體不一樣，不能互相比較。」

兒科醫師楊為傑10日在臉書PO文中談及此事，對於民眾疑惑打完疫苗到底要不要檢驗抗體，他列出6點說明供大家參考，詳細如下：

1、不要太早驗，只打一劑就去檢驗意義有限，部分設定要打兩劑的疫苗，可能第一劑反應不佳，但第二劑會衝得很高，所以請在打完第二劑2至4週再去驗。
2、如果是同一種疫苗，抗體越高，的確是保護力越好。
3、不同機器，數字不可以直接比較，因為機台的數據單位不同。
4、抗體不等於中和抗體，中和抗體才是有用的抗體，整體而言，兩者是正相關無誤，但個體差異很大。例如有些人抗體很高，但中和抗體不高；有些人抗體不高，但中和抗體很高。
5、甲牌未必一定比乙牌的抗體高，例如大眾常以莫德納、BNT抗體高作為選擇依據，但有人打完兩劑AZ抗體比兩劑BNT、兩劑莫德納甚至混打還要高。一切端看個人體質，如果剛好打到適合自己的，就是最好的疫苗。
6、不同疫苗，數字不可以直接比較。然後抗體數據跟中和抗體數據也不可劃上等號。

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