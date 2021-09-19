混合題占比不均！新型學測試考初試啼聲　全教會盼檢討評分標準

▲大考中心於9月初舉辦新型學測試考。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為了讓新課綱學生熟悉111學年新型學測題型，大考中心於9月初舉辦試考。全國教師會召集40多位高中老師共同解題，建議大考中心檢討混合題型的配置，及非選擇題的評分標準，以及各科出題比例要接近，考量學生是否能在限時內答完非選擇題與長文題本。

大考中心於9月1日到3日舉辦試考，全台有9.4萬名學生報名，此次是考首度出現同時包含選擇題與非選擇題的混合題型，並將卷卡分離作答模式，改為卷卡合一的新式答題卷。

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針對「混合題」，全教會認為，配置比例失衡，未來出題應留意各科比例相當。雖然各科混合題配分比例大致上符合大考中心日前的公告，但社會科、自然科內部各科比例卻嚴重失衡：社會科內的歷史佔37%、公民佔39%、地理佔24%；自然科內物理佔25%、化學佔14%、地科佔25%、生物佔36%。如未來比例未有適當調整，對於教師教學勢必產生不良影響。

▲111年新型學測試考各科考題非選擇題占比出爐 。（圖／全教會提供）

全教會也提到，非選擇題評分規準為何？大考中心應盡速公開說明。過去學測採用選擇題的形式，具有評分客觀、作答與計分方便快速的優點，但無法看出學生思考的建構過程；現在新型學測採用的混合題型彌補了過去的不足，但計分易受主觀影響、批閱較為費時也是不爭的事實。人文社會學科的學科特性，並不見得會有所謂「正確答案」，假若考生的作答內容未能落入命題者所設定答案框架或論述邏輯時，是否會影響考生的分數？

全教會說，混合題型內的選擇題與非選擇題的配分失衡，評論老師建議可以在衡平處理；如公民科，選擇題一題兩分，但同為勾選的混合題卻只有一分；數學選擇題5分，但非選擇題內的選擇題3分或4分。

全教會也說，自然科教師多半反應，詢問現場考完試的高三生，都反應因文字量大、製表題須花費較多時間，以至於無法及時完成試卷。建議若題目仍維持60題，題組形式的題目難易度應從容易到困難排列、並應考量刪除與學生思考問題無關的文句；並考量學生作答和閱卷狀況，逐年調整試題數量。

