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秋季時尚單品「奶茶色Sudio T2」耳機美出新高度　「清晰音質＋主動降噪」盡情沉浸音樂國度

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲Sudio於9/17推出新款真無線藍牙耳機「Sudio T2」，其中奶茶色彰顯優雅氣質。（圖／Sudio提供，下同）

記者張芳瑜／台北報導

現代人不只手機不離身，真無線藍牙耳機也成為生活中不可或缺的配件之一。通勤與運動時，隨著音樂轉換心情；通話與會議時，打造零時差溝通；看影片打手遊時，感受身歷其境的刺激感，各種生活情境都需要耳機陪伴我們。眾家耳機中，來自瑞典的耳機音響品牌Sudio聲量驚人，採用尖端的聲音技術、提供親民價格，獲得高CP值好評；簡潔時尚的外型更是征服許多人的心，IG時常可見網紅曬出佩戴美照，大讚好看到一戴上就不想拿下來。近日Sudio帶來好消息，於9/17推出新款耳機「Sudio T2」! 外表擁有品牌一貫的優雅美型、4種吸睛色彩、清晰乾淨音質、主動式降噪功能以及全天候配戴的舒適度，將再次席捲各大社群版面，成為眾人的耳上新寵。

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲Sudio新款「Sudio T2」真無線藍牙耳機，簡單有型的造型維持品牌一直以來的時尚風格。

上班上課的通勤途中聽歌打發時間，準備好愉快心情面對新挑戰；運動時以重節拍歌曲加強高昂情緒，或搭配輕柔旋律舒展肢體放鬆；面對失戀只想獨自一人聽著悲歌療傷，或是跟著唱傷心的人別聽慢歌，生活中有太多情境都倚靠音樂來療癒身心，一副品質優秀的真無線藍牙耳機能讓樂曲、人聲等更多細節入耳，提升聆聽體驗、使人更加沉醉其中。

此次，Sudio新推出的「Sudio T2」就化身最佳音樂夥伴，圍繞動圈驅動器的設計帶來寬廣音域、呈現清脆純淨的音質，中高音均衡細膩，特別適合聆聽流行音樂。像是播放第32屆金曲歌后「田馥甄」的歌曲時，無論在呈現高音的溫潤透亮，或是低音的呢喃低語，都可完整感受所有聲音表情，宛如在耳邊只為你唱著專屬的歌。想聽點讓心情嗨的？必備人氣饒舌樂和超夯韓團新歌，透過Sudio T2播放，聽得見清晰顆粒感的鼓聲拍點在跳動，各種混音器的層次與低音下潛感都令人驚豔，帶領你穿梭在音樂國度裡，爽度UP！

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲從充電盒中拿出耳機戴上，瞬間就能投入音樂世界中，將外在紛擾全都隔絕。

能創造出更深層、更沉浸式的聽覺體驗，來自於Sudio T2搭載的Feedforward ANC前饋主動降噪技術，讓通勤時段、外出散步慢跑時，那些令人感受到壓力的車聲、談話噪音幾乎消失；Sudio T2 可自動分析環境噪音，並生成反向頻率，搶在噪音進入耳朵之前先攔截抵消，防頻效果隔絕不必要的喧囂，讓人可以用喜歡的音樂建構出當下的世界，只留下你想聽的。

Sudio T2 也能成為居家WHF好幫手，屏除家人開著的電視聲、電器運轉聲，還能不受聊天干擾，專注不分心讓工作效率變更好；特別是在面臨線上工作會議時，Sudio T2搭載的Beamforming(波束賦形)技術，能讓麥克風收音當下消除背景雜音，使通話品質更清晰，不漏掉任何重要資訊。

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲具主動式降噪功能的Sudio T2，讓耳機音質更佳。

Sudio T2給予聲歷其境的沉浸式聆聽體驗，讓人捨不得摘下耳機。在經過世界各地超過400人親耳體驗、17次反覆實驗後，提供XS～L不同尺寸的新型耳塞，匹配貼合絕大多數不同大小的耳型，即使長時間佩戴也不易讓耳朵感到疼痛沉悶。另外，充電後耳機可持續播放7.5小時，開啟主動抗噪模式也可使用6.5小時，加上充電盒電量，總時長可達到35小時，更支援快充模式，只需充電10分鐘就可以再使用2小時，一整天想要有音樂相伴、瘋狂追劇看影片、又或是手遊破關衝進度，Sudio T2是個可靠的好夥伴

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲經歷多次反覆實驗後，Sudio T2附上4種大小的耳塞。

Sudio T2上耳超級享受，俐落外型展現北歐簡單就是質感的特色，除了基本款黑白色、新配色的薄荷綠，還有適合秋天的溫柔奶茶色，時尚品味一秒抓人眼球。想入手Sudio T2，不必心疼荷包，趁10月五倍券到手，就是為自己升級生活品質的最佳時機。

▲▼Sudio,Sudio T2,真無線藍牙耳機,音質,主動式降噪。（圖／Sudio提供）

▲Sudio T2除了基本黑白兩色，另有自帶濾鏡感的奶茶色和薄荷綠。

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SudioSudio T2真無線藍牙耳機音質主動式降噪

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