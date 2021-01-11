宏達電真無線藍牙耳機再推新色　「櫻花粉」預計今年第1季出貨

▲宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機「櫻花粉」款式。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）日前推出HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，具備輕巧外型、清晰立體聲、舒適配戴性、高續航力而廣受好評，今（11）日宣布再推出亮彩新色「櫻花粉」，並將從1月13日起開放預購，預計今年第1季就會出貨。



宏達電去年底推出的真無線藍牙耳機，具備重低音立體音效及清晰音質等特點，不僅有單耳雙耳模式能無縫切換，還可依照個人的需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用，外型設計上與耳朵輪廓契合，讓消費者的入耳式體驗舒適又穩定。

▲宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機「櫻花粉」款式。（圖／HTC提供）



宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機搭載藍牙5.0 晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，連接穩定，並可與手機隨時隨地保持同步，還配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時強勁待機續航力，建議售價為999元。



宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機共推出亮彩四色，包括櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑，新色「櫻花粉」將從1月13日起於HTC網路商店開放預購，預計今年首季底出貨，並從即日起至2月28日推出899元限時優惠，再免運費的活動。





▲宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機「櫻花粉」款式。（圖／HTC提供）