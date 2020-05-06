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LG TONE Free真無線藍牙耳機在台上市　充電盒自帶殺菌燈

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LG TONE Free充電盒自帶紫外線殺菌燈。（圖／台灣LG提供）

▲LG TONE Free充電盒自帶紫外線殺菌燈。（圖／台灣LG提供）

記者邱倢芯／台北報導

LG 今（6）日正式在台灣推出LG TONE Free真無線藍牙耳機，當中不但搭載英國知名音響品牌Meridian音效技術，以HSP調音使音場更豐富立體，展現超高音質水準，彷彿隨身配備頂級音響；再搭配獨特UVnano技術，透過充電盒內建紫外線燈，為耳機自動殺菌、保持乾淨衛生。

LG指出，LG TONE Free充電盒達21小時超長續航力結合快充功能，讓長時間使用的消費者，盡興聆聽音樂不間斷，享受翩翩起舞的悅耳音符。LG TONE Free 真無線藍牙耳機建議售價5,490元，首批即日起於全台神腦門市獨家販售。

LG TONE Free真無線藍牙耳機採用藍牙5.0無線傳輸技術，可快速透過行動裝置的提示窗進行配對，搭配自動配戴偵測，於配戴時自動感應、取下時則自動暫停音樂播放，並支援Google Assistant系統無需拿出手機查看，透過觸控耳機即可詢問並獲得資訊、管理每日行程及享受娛樂體驗，便利操作符合生活需求；同時具備IPX4防水等級，輕鬆享受音樂環繞的生活。

而這款耳機最特別的地方，就是於充電盒內建紫外線燈，將耳機放入並關上後10分鐘以上便能有效殺菌，不因長期配戴孳生細菌或掉落變髒，隨時維持健康衛生、讓每次配戴都乾淨舒適。

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