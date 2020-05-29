同步率100%！OPPO發表旗艦手機、手表、耳機《新世紀福音戰士》限定版

▲官方宣傳影片。（影片／取自OPPO官方B站）

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO公司與《新世紀福音戰士》合作，針對旗下OPPO ACE2手機、OPPO Watch 手表、OPPO Enco W31 真無線藍牙耳機推出EVA限定版，都限量1萬支，OPPO 40W AIRVOOC無線閃充EVA限定版更只限量5,000組，選在中國大陸的六一兒童節開賣。

OPPO昨天在官方微博線上宣布攜手《新世紀福音戰士》深度合作推出訂製款，全系列產品包括細節都是由OPPO內部的EVA粉絲策劃完成。

OPPO ACE2 EVA 限定版

其中最吸睛的莫過於OPPO ACE2 EVA版本，延續該款手機搭載的高通S865＋8GB RAM＋256GB ROM旗艦規格，手機支援65W快速充電、40W AIRVOOC無線閃充，從手機開機進入的主題到手機本體的設計，都採用碇真嗣駕駛的人間兵器「EVANGLION初號機」。手機的背蓋採用3D熱鍛玻璃結合AG工藝，然後以AG遮蔽跟玻璃電鍍的方式，在背蓋下方印製初號機的形象，主鏡頭旁邊有個「01」字樣。

對比OPPO過去合作的巴薩版本，這次設計的EVA限定版本更為精緻。該款手機從手機本體外觀、手機殼、閃充插頭都有著初號機的元素，就連退卡針也是採用「朗基努斯之槍」的造型，手機背蓋還有讓人懷念的「出擊」字樣，隨附的有線耳機跟充電組都是使用紅＋灰的主題顏色設計，充電的時候用了紅色充電畫面，而且還特別設計了「插入栓駕駛艙」造型的原廠盒裝。

至於OPPO 40W AIRVOOC 無線閃充需要獨自另外購買（售價人民幣299元），她的外觀取材自NERV 本部的地下城，背景主體顏色是灰色，其中渦輪蝶翼風冷扇採用紅色設計，中心處印有 NERV 的專屬標誌。

OPPO Watch EVA限定智慧表

除了手機之外，針對新款的OPPO Watch也以明日香駕駛的「EVA二號機」為主題，透過明日香紅黑配色的戰鬥服主題來呈現，在鋁合金表殼側邊中間穿插的紅金色點綴的按鍵看起來是明日香的頭髮顏色，而且其中一個按鈕還有藍色訊號點綴，桌布主題還有一個80%充電顯示，設計相對一般聯名款細膩。

該款手表配備1.91吋雙曲面柔性螢幕，支援P3廣色域顯示，最長續航力21天，OPPO官方同樣為手錶設計了專屬盒裝，是四方形外型，用的正是二號機的主題，隨附的表帶跟Apple Watch同樣採用氟橡膠材質，共分為紅色、黑色兩段來搭配。

OPPO Enco W31 真無線藍牙耳機

針對最近才剛推出的真無限藍牙耳機，這次也有EVA版本，整個塗裝也充滿EVA感，採用的是凌波零駕駛的EVA零號機當作主題，以白色為底、加上藍色視覺點綴，打開充電盒會看到「機密」二字，盒裝使用的是黃灰配色，該款耳機採用7mm單體，支援ENC降噪效果、94ms低延遲的雙麥克風，全機採用IP54防水防塵。

目前OPPO已經將相關產品掛上中國大陸的官方商城， 8GB + 256GB 的 OPPO Ace2 EVA 限定版售價4,399人民幣（約台幣1.84萬）。

OPPO 40W AIRVOOC無線閃充EVA限定款售價299人民幣（約台幣1,300元）。

OPPO Watch智慧表EVA限定款只推出46mm版本，售價2,199人民幣（約台幣9,300元）。

OPPO Enco W31真無線藍牙耳機 EVA 限定款售價人民幣399元（約台幣1,700元）。

另外，官方推出手機＋手表、手機＋耳機兩種組合，售價分別為人民幣6,398元、4698元，手機、手表限定一萬部，無線閃充限定5000台，6月1日開賣。而且官方還宣布接下來將推出OPPO 智慧手環EVA限定款，不過上市時間未定。