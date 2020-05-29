　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

同步率100%！OPPO發表旗艦手機、手表、耳機《新世紀福音戰士》限定版

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲官方宣傳影片。（影片／取自OPPO官方B站）

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO公司與《新世紀福音戰士》合作，針對旗下OPPO ACE2手機、OPPO Watch 手表、OPPO Enco W31 真無線藍牙耳機推出EVA限定版，都限量1萬支，OPPO 40W AIRVOOC無線閃充EVA限定版更只限量5,000組，選在中國大陸的六一兒童節開賣。

OPPO昨天在官方微博線上宣布攜手《新世紀福音戰士》深度合作推出訂製款，全系列產品包括細節都是由OPPO內部的EVA粉絲策劃完成。

OPPO ACE2 EVA 限定版

其中最吸睛的莫過於OPPO ACE2 EVA版本，延續該款手機搭載的高通S865＋8GB RAM＋256GB ROM旗艦規格，手機支援65W快速充電、40W AIRVOOC無線閃充，從手機開機進入的主題到手機本體的設計，都採用碇真嗣駕駛的人間兵器「EVANGLION初號機」。手機的背蓋採用3D熱鍛玻璃結合AG工藝，然後以AG遮蔽跟玻璃電鍍的方式，在背蓋下方印製初號機的形象，主鏡頭旁邊有個「01」字樣。

對比OPPO過去合作的巴薩版本，這次設計的EVA限定版本更為精緻。該款手機從手機本體外觀、手機殼、閃充插頭都有著初號機的元素，就連退卡針也是採用「朗基努斯之槍」的造型，手機背蓋還有讓人懷念的「出擊」字樣，隨附的有線耳機跟充電組都是使用紅＋灰的主題顏色設計，充電的時候用了紅色充電畫面，而且還特別設計了「插入栓駕駛艙」造型的原廠盒裝。

至於OPPO 40W AIRVOOC 無線閃充需要獨自另外購買（售價人民幣299元），她的外觀取材自NERV 本部的地下城，背景主體顏色是灰色，其中渦輪蝶翼風冷扇採用紅色設計，中心處印有 NERV 的專屬標誌。

OPPO Watch EVA限定智慧表

除了手機之外，針對新款的OPPO Watch也以明日香駕駛的「EVA二號機」為主題，透過明日香紅黑配色的戰鬥服主題來呈現，在鋁合金表殼側邊中間穿插的紅金色點綴的按鍵看起來是明日香的頭髮顏色，而且其中一個按鈕還有藍色訊號點綴，桌布主題還有一個80%充電顯示，設計相對一般聯名款細膩。

該款手表配備1.91吋雙曲面柔性螢幕，支援P3廣色域顯示，最長續航力21天，OPPO官方同樣為手錶設計了專屬盒裝，是四方形外型，用的正是二號機的主題，隨附的表帶跟Apple Watch同樣採用氟橡膠材質，共分為紅色、黑色兩段來搭配。

OPPO Enco W31 真無線藍牙耳機

針對最近才剛推出的真無限藍牙耳機，這次也有EVA版本，整個塗裝也充滿EVA感，採用的是凌波零駕駛的EVA零號機當作主題，以白色為底、加上藍色視覺點綴，打開充電盒會看到「機密」二字，盒裝使用的是黃灰配色，該款耳機採用7mm單體，支援ENC降噪效果、94ms低延遲的雙麥克風，全機採用IP54防水防塵。

目前OPPO已經將相關產品掛上中國大陸的官方商城， 8GB + 256GB 的 OPPO Ace2 EVA 限定版售價4,399人民幣（約台幣1.84萬）。

OPPO 40W AIRVOOC無線閃充EVA限定款售價299人民幣（約台幣1,300元）。

OPPO Watch智慧表EVA限定款只推出46mm版本，售價2,199人民幣（約台幣9,300元）。

OPPO Enco W31真無線藍牙耳機 EVA 限定款售價人民幣399元（約台幣1,700元）。

另外，官方推出手機＋手表、手機＋耳機兩種組合，售價分別為人民幣6,398元、4698元，手機、手表限定一萬部，無線閃充限定5000台，6月1日開賣。而且官方還宣布接下來將推出OPPO 智慧手環EVA限定款，不過上市時間未定。

ET快訊
《大學生》女星產後1年「真實身材曝光」！長腿辣照洩驚人變化
大雷雨狂灌！雙北等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
卡卡兒32萬粉怒灌1星負評！2天內網友補血逆轉「店家洗成5星
快訊／今天沒+0！新冠肺炎新增1例境外移入　俄羅斯包機返台確
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Find X2 Pro通過NCC電檢　OPPO手機回歸台灣有望？

同步率100%！OPPO發表旗艦手機、手表、耳機《新世紀福音戰士》限定版

蘋果續稱霸穿戴市場！　首季出貨2120萬件、海放亞軍小米一倍

LG首款5G雙螢手機登台　V60 ThinQ 5G Dual Screen中華電獨家開賣

是誰住在深海的大鳳梨裡？《SpongeBob: Patty Pursuit》Apple Arcade獨家登場

Apple Watch運動監測App「Training Today」上架！以心率數據提供健身建議

全球Apple Store營運恢復過半！　蘋果：不排除會再度關閉

Google AR新工具「Solar」！　開啟2米虛擬社交距離助防疫

語音輸入誰最方便？iPhone明顯略輸Pixel手機一截

分析星座、打造審核機制　社交軟體教你如何「終結母單」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

Find X2 Pro通過NCC電檢　OPPO手機回歸台灣有望？

同步率100%！OPPO發表旗艦手機、手表、耳機《新世紀福音戰士》限定版

蘋果續稱霸穿戴市場！　首季出貨2120萬件、海放亞軍小米一倍

LG首款5G雙螢手機登台　V60 ThinQ 5G Dual Screen中華電獨家開賣

是誰住在深海的大鳳梨裡？《SpongeBob: Patty Pursuit》Apple Arcade獨家登場

Apple Watch運動監測App「Training Today」上架！以心率數據提供健身建議

全球Apple Store營運恢復過半！　蘋果：不排除會再度關閉

Google AR新工具「Solar」！　開啟2米虛擬社交距離助防疫

語音輸入誰最方便？iPhone明顯略輸Pixel手機一截

分析星座、打造審核機制　社交軟體教你如何「終結母單」

公館大搖第5代充滿巧思　原是獻給格鬥之神梅原大吾禮物

新手改HONDA「REBEL 500」變身旅行車　環島出遊也方便

哈利欠英國皇室8110萬「失業付不出來」　查爾斯出手救援⋯國民痛批：靠爸王子！

外銀推刷卡繳稅優惠方案　LINE Points、現金回饋好康多

今起遠洋漁船陸續返國「2波逾4千人入境」陳宗彥：高雄2800間防疫旅館備戰

驚見「春宮資料庫」！300女「裸照、運動片」在網路瘋傳...多達274G

周董夫妻也住過！宜蘭包棟渡假風Villa　玻璃屋眺望田園超放鬆

台南人喝起來！最新文青風咖啡屋　漸層綠薄荷拿鐵超夢幻

《婉君》童星消失螢光幕8年近況曝光！　40歲神凍齡…超狂嫩臉驚呆網

林柏宏「亞洲首部iPhone電影」與疫情神巧合　入選義大利遠東影展：幽默卻悲傷

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

3C家電熱門新聞

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

2020最有「凍頭」手機前五名出爐！　三星入榜2款、冠軍是它

iPhone 13傳搭Smart Connector　實現「無孔化」

台5G吃到飽資費可能落在1,399元

LINE 熊大訊息貼圖　首度釋出限時免費下載！

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12還沒出」

Apple Watch新款皮製錶帶傳於6月發布！　全靠「磁力」固定

英鐵人三項教練開發Apple Watch運動監測App

全球Apple Store營運恢復過半！　蘋果：不排除會再度關閉

語音輸入誰最方便？iPhone明顯略輸Pixel手機一截

Google AR新工具「Solar」！　開啟2米虛擬社交距離助防疫

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

蘋果續稱霸穿戴市場！　首季出貨2120萬件、海放亞軍小米一倍

OPPO推EVA限定機 中國六一節開賣

更多熱門

相關新聞

傳「OnePlus Buds」將在7月上市！　外型激似AirPods

傳「OnePlus Buds」將在7月上市！　外型激似AirPods

無線耳機在今年佔據了耳機市場，據稱OnePlus也準備搶進市場，預計在7月推出一款耳塞式耳機。國外爆料者Max J在推特上發布圖像與訊息，圖中的耳機外型激似AirPods，雖然目前官方並沒有傳出任何有關此款耳機的訊息。

修復版《阿基拉》4K/IMAX六月重磅上映

修復版《阿基拉》4K/IMAX六月重磅上映

NHK 公布《新世紀福音戰士》投票結果

NHK 公布《新世紀福音戰士》投票結果

手機快充傷電池？OPPO：不實傳言

手機快充傷電池？OPPO：不實傳言

《鬼滅之刃》電子雞掀起回憶殺　

《鬼滅之刃》電子雞掀起回憶殺　

關鍵字：

OPPO新世紀福音戰士OPPO ACE2OPPO WatchOPPO Enco W31真無線藍牙耳機EVA限定

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

即／英：或延長BNO持有人留英期限

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面