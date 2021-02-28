瞄準真無線藍牙耳機市場　高通音訊晶片獲Jabra、鐵三角、JVC等大廠採用

▲高通積極布局真無線藍牙耳機。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

隨著真無線耳機爆炸性成長，高通（Qualcomm）積極布局，其音訊晶片獲Jabra、鐵三角、JVC等數十家大廠採用。

高通推出包括一系列高效技術的產品組合，例如高通TrueWireless Mirroring、高通aptX Adaptive、高通cVc回音消除（Echo Cancellation）和噪音抑制（Noise Suppression）、 高通自適應主動降噪（ANC）技術 以及支援喚醒詞啟動語音助理，瞄準音訊OEM廠商開發更功能豐富的音訊產品所設計。

高通技術國際有限公司副總裁James Chapman表示，最新一代的裝置能使全球消費者享受更豐富的聲音、更直覺的聽覺體驗和更廣泛的使用案例。高通特別打造了高度整合的平台，使各音訊品牌能簡化開發下一代複雜、功能豐富和強大的藍牙音訊產品的過程-即使在最小的外形尺寸中也能擁有更持久的電池續航力。

採用高通音訊晶片裝置的品牌有鐵三角、AVIOT、Bang & Olufsen、Belkin、Cambridge Audio、Cleer、Earin、漫步者、GLiDiC、Jabra、JVC、Kakao Enterprise、NAVER、Marshall、Sennheiser、Yamaha等。