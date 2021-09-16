麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

▲麻古祭出飲品買一送一活動。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

中秋四連假，烤肉吃到怕，來杯手搖飲更銷魂！不少連鎖飲料店也推出優惠，包括麻古茶坊、大苑子都推出人氣飲品買1送1，然而消息曝光後，有外送員卻挫咧等直呼，「建議當天關掉機器必較好，都顧路就好了啊！」

本站報導《快筆記！麻古茶坊「人氣飲品買1送1」快閃4小時搶喝》，麻古茶坊宣布於9月20日推出「買1送1」活動，選定人氣飲品「搖滾波波奶茶」作為優惠品項，嚴選錫蘭奶茶作為基底搭配Q彈葡萄波波、小珍珠等配料，累積超高人氣，當天下午1點至5點於全門市限時4小時開喝，每筆訂單限購1組。

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另外，大苑子即日起至9月19日也祭出限時3天「綠繡眼買1送1」優惠，選用翡翠綠茶搭背檸檬作為茶基底，再放進梅子、脆纖果增加口感，口感清爽好喝，只要透過APP優惠專區領取優惠券即可至門市兌換，且不限量，想喝幾杯就喝幾杯。

▲搖滾波波奶茶買一送一。（圖／麻古茶坊提供）



《ETtoday新聞雲》粉專上，引發一票飲料控敲碗喊買，不過也有人卻替店員、外送員幫QQ，「可憐外送員 又要等囉」、「又要整死店員了」、「上次買一送一就一大堆人在那排隊，這不是防疫破口是啥」、「排隊就飽了」、「只有四小時一定買不到」、「省幾十塊賭上健康，疫情期間還排隊群聚」。

好康消息瘋傳後，不少外送員在社團《外送員的奇聞怪事》炸鍋哀號，「一定只限現場買，那天那時段接到麻古，等待時間一定很久」、「3杯等30分，客人靠北我，我叫客人靠北店家」、「那時間閃麻古就對了」、「建議當天關掉機器必較好，都顧路就好了啊」、「這種杯蓋每次都送得心驚驚」、「看到那杯蓋，想起不好的回憶～現在一看到麻古，直接棄單，就算差一單達標也不想接」。

▼外送員怕爆了。（圖／記者周宸亘攝）



▼外送員直呼寧棄單！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

