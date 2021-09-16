　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

▲▼麻古茶坊楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻古祭出飲品買一送一活動。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

中秋四連假，烤肉吃到怕，來杯手搖飲更銷魂！不少連鎖飲料店也推出優惠，包括麻古茶坊、大苑子都推出人氣飲品買1送1，然而消息曝光後，有外送員卻挫咧等直呼，「建議當天關掉機器必較好，都顧路就好了啊！」

本站報導《快筆記！麻古茶坊「人氣飲品買1送1」快閃4小時搶喝》，麻古茶坊宣布於9月20日推出「買1送1」活動，選定人氣飲品「搖滾波波奶茶」作為優惠品項，嚴選錫蘭奶茶作為基底搭配Q彈葡萄波波、小珍珠等配料，累積超高人氣，當天下午1點至5點於全門市限時4小時開喝，每筆訂單限購1組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，大苑子即日起至9月19日也祭出限時3天「綠繡眼買1送1」優惠，選用翡翠綠茶搭背檸檬作為茶基底，再放進梅子、脆纖果增加口感，口感清爽好喝，只要透過APP優惠專區領取優惠券即可至門市兌換，且不限量，想喝幾杯就喝幾杯。

▲▼麻古茶坊搖滾波波奶茶。（圖／麻古茶坊提供）

▲搖滾波波奶茶買一送一。（圖／麻古茶坊提供）

《ETtoday新聞雲》粉專上，引發一票飲料控敲碗喊買，不過也有人卻替店員、外送員幫QQ，「可憐外送員 又要等囉」、「又要整死店員了」、「上次買一送一就一大堆人在那排隊，這不是防疫破口是啥」、「排隊就飽了」、「只有四小時一定買不到」、「省幾十塊賭上健康，疫情期間還排隊群聚」。

好康消息瘋傳後，不少外送員在社團《外送員的奇聞怪事》炸鍋哀號，「一定只限現場買，那天那時段接到麻古，等待時間一定很久」、「3杯等30分，客人靠北我，我叫客人靠北店家」、「那時間閃麻古就對了」、「建議當天關掉機器必較好，都顧路就好了啊」、「這種杯蓋每次都送得心驚驚」、「看到那杯蓋，想起不好的回憶～現在一看到麻古，直接棄單，就算差一單達標也不想接」。

▼外送員怕爆了。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▼外送員直呼寧棄單！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲▼麻古買一送一，外送員怕爆：直接棄單（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
iPhone 13預約3分鐘搶光！　這2色果粉最愛
學生打完BNT換誰打？　陳時中點名「2族群」優先
桃園Delta女到一蘭吃拉麵　北市擴大匡列50人「12人PC
108萬劑莫德納要來了　總統府：指揮中心天天寫信催貨
靠39萬起家！路易莎13年超車星巴克　每股118元明登興櫃
動滋券500元每周四抽籤！　領券方式、使用範圍公布
無印良品600項商品大降價！　最低4.4折
疫苗貨量會到8千萬劑！　陳時中：夠打到第4劑
桃園加碼五倍券「5千變1萬2」！　2大方案出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生、年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

昨才說要混打高端！今就宣布莫德納要來　學者提2疑點

莫德納仍有59萬鐵粉！　陳時中：獨鍾mRNA疫苗可選BNT

到2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

5倍券「5千變1萬2」！桃園2大加碼方案出爐　非桃園人也可抽

麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

趙少康轟莫德納混打高端「瘋了嗎？」　陳時中：批評理性點會更好

客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

打完AZ鼻血狂流一夜跑三次急診　男醫師超怕：不敢打第二劑了

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學生、年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

昨才說要混打高端！今就宣布莫德納要來　學者提2疑點

莫德納仍有59萬鐵粉！　陳時中：獨鍾mRNA疫苗可選BNT

到2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

5倍券「5千變1萬2」！桃園2大加碼方案出爐　非桃園人也可抽

麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

趙少康轟莫德納混打高端「瘋了嗎？」　陳時中：批評理性點會更好

客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

打完AZ鼻血狂流一夜跑三次急診　男醫師超怕：不敢打第二劑了

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

淡江大學偷拍狼！從「縫隙」偷錄女生如廁　警搜電腦驚：不只1人

預約3分鐘旋風搶光！iPhone 13 Pro Max果粉最愛、天峰藍最受歡迎

新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　檢調5路搜索！約談7被告

防疫「零接觸理財」宅金融發威！投資小白動動手指增加被動收入

盧彥勳當動滋券代言人「好想中」　想帶全家看比賽正努力變業者

台南疫情81天+0　台南中秋節禁止大型烤肉活動、不群聚

柯佳嬿魅惑男人露邪笑　「雲之神」拋飛吻超萌：沒人抓得住我！

大陸嚴打教培行業　習近平挺「雙減」：深化教育教學改革

虎班警衛「肉身擋道」護家園　緊塞門檻笑翻千人：是防水條

威鋒推首款USB4控制晶片、Q4將供貨　傳輸速率達40Gbps

超糗！正妹穿碎花洋裝溜直排輪　華麗比YA「下秒綜藝摔」網全笑爆

生活熱門新聞

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

莫德納第二劑來了！明起開放7／9前接種第一劑「75歲以上長者」

午後雷雨報到！5縣市大雨特報

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

更多熱門

相關新聞

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

等到了！為歡慶中秋節，手搖飲品牌「麻古茶坊」宣布祭出「人氣飲品買1送1」，9月20日當天快閃4小時登場，鐵粉把握機會喝。另，大苑子即日起至9月19日也搶先祭出限時3天「指定飲品買1送1」優惠，且不限量，趕緊把握機會喝。

外送屌打志願役？老鳥「長文吐心聲」被推爆

外送屌打志願役？老鳥「長文吐心聲」被推爆

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

買一送一「以價高計算」結帳卻多50元！內行1招破解

買一送一「以價高計算」結帳卻多50元！內行1招破解

外送員月薪上看10萬　網揭1致命傷遲疑了

外送員月薪上看10萬　網揭1致命傷遲疑了

關鍵字：

麻古茶坊手搖飲料買一送一外送員棄單

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

趙正平驚住院！錄影直播全取消

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面