日本人倫悲劇！疑因母親棄養　17歲哥哥虐死6歲妹妹

▲17歲哥哥疑似因為母親棄養，虐死6歲妹妹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

日本日前發生一起人倫悲劇，家住滋賀縣大津市的17歲哥哥與6歲妹妹，疑似遭母親棄養，導致哥哥一人要肩負所有家事及照顧妹妹，最後因連續施暴造成妹妹死亡。

日本讀賣新聞報導，哥哥已被依傷害致死的違法事實，被解送到家庭裁判所（家事法院），大津家庭裁判所昨天開庭審理，做出解送到少年院（相當於台灣的少年觀護所）的保護處分決定。

法官橫井裕美表示，考量到妹妹遭施暴致死前的一週內，母親都沒有返家，將所有家事及照顧妹妹的工作全部強加在哥哥一人身上，「只讓少年揹負責任也太過苛刻」。

日本少年法規定，16歲以上少年故意致被害人於死的事件，原則上應移送檢方偵辦，但橫井考量到此案少年的背景因素認為，「為讓少年能重新做人，保護處分會比刑事處分來得更加適當」。

根據橫井所做決定指出，少年從7月22日到8月1日間，在自家多次對妹妹臉部與腹部等處拳打腳踢，造成妹妹在8月1日因外傷性休克死亡。

少年跟媽媽及妹妹共3人同住，媽媽從7月左右起愈來愈少回家，在妹妹死亡前的一週完全沒回家。少年就在被迫獨自照顧妹妹及肩負所有家事的情況下，經常被妹妹言行舉止激怒進而施暴。

橫井認為，從造成年僅6歲生命被剝奪的結果來看，此案是非常重大的事件，但考量少年從小就受到暴力及家長「放棄養育」的影響，呈現很難跟人建立深刻關係的不成熟性格。

橫井談到給予保護處分的理由說，「一直處在密閉空間內，又沒有可以依賴的人，在感受到過高壓力的情況下發生憾事」。

少年跟妹妹分別在不同的兒童養護設施成長，今年4月起才剛開始跟母親一起同住生活。少年8月1日跟住在公園附近的人謊稱妹妹從公園遊具摔落，請求協助報警，讓這起事件被發覺。

此外，在憾事發生前，少年跟妹妹曾因7月21日凌晨還在便利商店內，而被警方帶回，當時滋賀縣警方告知兒童諮詢所「疑似家長放棄養育」，但兒童諮詢所人員並未前往家庭訪視。

專精少年法的千葉大學教授後藤弘子說，雖然說此案結果重大，但事發背景跟母親放棄養育有關，少年從某種程度上說也是被害人，法官所做決定可說妥當。

後藤說，兒童諮詢所如果能適當地因應此事，有可能可以防止憾事發生；滋賀縣政府應查明事發經過，必須考量到未來當少年重返社會時，能給予適當的協助。

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