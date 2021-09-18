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日首相候選人高市早苗：台灣有事可能性極高！　自爆超崇拜蔡英文

▲▼高市早苗。（圖／路透）

▲日本自民黨總裁參選人高市早苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨4名黨魁候選人18日下午共同出席公開辯論會，其中由前首相安倍晉三支持的高市早苗提到，中國大陸的軍事能力仍在持續強化，「台灣有事的可能性很高」，日本必須保有能夠實際抑制與對抗的能力，除此之外，也應該繼續加強日美同盟關係。另一方面，高市早苗先前曾公開表示，台灣總統蔡英文是她崇拜的女性，日本也應該積極地與台灣締結合作關係。

根據《共同社》報導，自民黨總裁選舉即將於17日公告，29日舉行投開票作業，稍早河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子等4名候選人參加公開辯論會。而在談到與台灣的關係時，高市早苗表示，中國的軍事能力仍在持續加強，將會對台灣產生影響，台灣有事會是對日本的威脅，兩國關係息息相關，因此日本更應該確保應對的能力，同時持續增進與美國之間的關係。

▲▼河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子。（圖／路透）

▲由左至右分別為河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子。（圖／路透）

事實上，曾經擔任總務大臣的高市早苗14日在接受《產經新聞》專訪時就曾經對台灣總統蔡英文釋出善意。高市表示，「她的意志非常堅決，是我非常崇拜的一位女性，很想要親自與她見一面。我們應該確實增進與台灣之間的合作關係。」她甚至表示，「如果未來台灣出現親中政權，日本有必要應對技術洩露至中國的危險性。」

自民黨總裁選舉將於17日正式公告，29日舉行投開票作業，由於2020年9月前首相安倍晉三卸任時疫情嚴重，因此當時自民黨在改選繼任黨魁時並未舉行黨員投票，這將是睽違3年首度舉辦黨員投票。選票將由383票的國會議員票與383票的黨員票組成，共計766票。

受到新冠疫情蔓延影響，原本要在自民黨本部舉行的國會議員投票，改於東京某飯店內執行。根據自民黨黨內章程，通常在選舉前一年為止連續繳納2年黨費的黨員才有黨員投票的投票權，但是這次黨魁選舉與3年前相同，將特例給予僅繳納去年1年份黨費的黨員們投票權。

前首相安倍晉三原先已經表態支持菅義偉連任，但隨著菅義偉確定不出馬，安倍評估情勢後，決定支持前總務大臣高市早苗。自民黨魁選舉參選條件之一正是要召集20名推薦人，這原本對身為無派系黨員的高市早苗而言是一大難題，但如今獲得安倍的支持，距離參選又更近一步了。

不僅如此，安倍晉三還向自民黨內部最大派系的細田派幹部徵求對高市早苗的支持。安倍晉三3日親自致電高市表達支持意願。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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