Delta入侵新北！潘孟安分享「屏東戰勝經驗」　曝2重要關鍵

▲屏東縣長潘孟安接受英國衛報記者採訪 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

新北爆發Delta疫情，屏東縣枋山地區於今年6月間也爆發Delta群聚感染，造成17人先後染疫，並成功戰勝Delta疫情；縣長潘孟安接受媒體採訪時分享成功經驗，他表示，「能戰勝Delta沒甚麼特別形式，最重要的關鍵就是全民配合、中央、地方協助合作，並找出感染源，才能有效防堵疫情擴散」。

屏東戰勝Delta經驗，並經英國衛報披露傳送到其他的國家。

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屏東枋山6月間，因祕魯嬤孫隔家隔離，被驗出感染Delta病毒，因「白牌車司機」載客及接觸，陸續造成17人受到感染。現在新北也爆發幼稚園群聚感染，造成23人確診，其中有10人確定感染Delta病毒。屏東成功戰勝Delta病毒經驗，再度被重視 。

縣長潘孟安接受媒體採訪時表示，枋山鄉醫療資源相對匱乏，當時Delta疫情是一個很大的挑戰。疫情爆發後，縣府團隊在第一時間當機立斷採取強化防疫措施，透過精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢、疫苗施打、「微封村」停止商家營業減少人群流動、加強環境清消等措施多管齊下，更建立指揮中心，和衛生局施局長及專家級的衛生官員每晚開會，討論和製定要實施的新措施，成功在19天內將667名居家隔離者全數解除隔離，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延。

他說，能戰勝Delta沒有甚麼特別形式，最重要的關鍵就是「全民配合」及「中央、地方協助合作」。他唯獨特別強調，接觸者感染源一定要找出來，精準疫調足跡才能強化防堵效力。

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