丈夫簽協議「若出軌賠430萬」！結果真偷情　妻子起訴判決出爐

▲丈夫簽下「出軌賠百萬」忠誠協議後出軌。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「丈夫簽下忠誠協議後出軌妻子索賠」一事，近日在大陸網路引發關注。湖南一丈夫幾年前和妻子簽下協議，寫到自己一旦出軌就賠償100萬元人民幣（約新台幣430萬元）。沒想到，幾年後，妻子真的抓到丈夫偷情，申請離婚後提告索賠。日前，法院作出判決。

據《瀟湘晨報》報導，2009年，湖南邵陽人王少平（本文軍為化名）和妻子李曉霞在海南省儋州市民政局登記結婚。2015年，王少平寫了一份「保證書」，表示一旦出軌，將賠償妻子100萬元（人民幣，下同）。

2018年12月，李曉霞發現王少平真的出軌了，兩人於當月離婚。2019年，王少平再次向李曉霞發出一份欠條，內容是表明因自己婚內出軌導致婚姻破裂，同意賠償她100萬元。此後，他還三次發出「保證書」，保證不再與其他女人來往。

2021年6月，李曉霞起訴王少平，索賠100萬元。對此，王紹平的「保證書」和「欠單」成為法庭上的證據。

邵東市人民法院9月8日公開該案判決書，內容指上述「保證書」和「欠單」均屬於夫妻「忠誠協議」的範疇，認可其有效性，且認定這100萬元屬於精神損害賠償金。法院認為，夫妻忠誠協議是已婚公民對自己的性自由進行自願限制和約束的提醒，是夫妻雙方合意的結果，符合《民法典》的原則及公序良俗。

王少平則辯稱發出的保證書及欠單是受脅迫下所寫，但他沒有提供任何的依據佐證。對此，法院認為，該協議是雙方對忠實義務的量化，沒有違反法律的禁止性規定，予以支持。綜合王少平的經濟實力、工資收入等情況，法院最終判決，他向李曉霞支付精神損害賠償金20萬元。