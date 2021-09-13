　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

丈夫簽協議「若出軌賠430萬」！結果真偷情　妻子起訴判決出爐

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲丈夫簽下「出軌賠百萬」忠誠協議後出軌。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「丈夫簽下忠誠協議後出軌妻子索賠」一事，近日在大陸網路引發關注。湖南一丈夫幾年前和妻子簽下協議，寫到自己一旦出軌就賠償100萬元人民幣（約新台幣430萬元）。沒想到，幾年後，妻子真的抓到丈夫偷情，申請離婚後提告索賠。日前，法院作出判決。

據《瀟湘晨報》報導，2009年，湖南邵陽人王少平（本文軍為化名）和妻子李曉霞在海南省儋州市民政局登記結婚。2015年，王少平寫了一份「保證書」，表示一旦出軌，將賠償妻子100萬元（人民幣，下同）。

2018年12月，李曉霞發現王少平真的出軌了，兩人於當月離婚。2019年，王少平再次向李曉霞發出一份欠條，內容是表明因自己婚內出軌導致婚姻破裂，同意賠償她100萬元。此後，他還三次發出「保證書」，保證不再與其他女人來往。

2021年6月，李曉霞起訴王少平，索賠100萬元。對此，王紹平的「保證書」和「欠單」成為法庭上的證據。

邵東市人民法院9月8日公開該案判決書，內容指上述「保證書」和「欠單」均屬於夫妻「忠誠協議」的範疇，認可其有效性，且認定這100萬元屬於精神損害賠償金。法院認為，夫妻忠誠協議是已婚公民對自己的性自由進行自願限制和約束的提醒，是夫妻雙方合意的結果，符合《民法典》的原則及公序良俗。

王少平則辯稱發出的保證書及欠單是受脅迫下所寫，但他沒有提供任何的依據佐證。對此，法院認為，該協議是雙方對忠實義務的量化，沒有違反法律的禁止性規定，予以支持。綜合王少平的經濟實力、工資收入等情況，法院最終判決，他向李曉霞支付精神損害賠償金20萬元。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
AZ、BNT、高端輪到誰打？　1圖秒懂接種資格、時程
iPhone13將不給充電頭、耳機　消基會怒了
學校裡驚見「雙頭蛇」！　黑白相間爬行
快訊／台中首例！　42歲男打高端後死亡
國一資優生墜樓亡　媽曝：今早泛淚跟我說再見
桃園路面出現3公尺大天坑！緊急封路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸製造業連11年居全球首位　航太科技井噴拚轉型「中國創造」

丈夫簽協議「若出軌賠430萬」！結果真偷情　妻子起訴判決出爐

車用晶片持續短缺　陸成立工作組「協調復工復產」保障供應

SOHO中國收購案告吹　今股價一度狂殺近40%

Delta攻進莆田！18名國小生感染　已在一學校隱匿傳播10天

福建3天爆75感染！陸衛健委：莆田疫情嚴峻「有外溢風險」

花12元買「聯繫方式」膠囊　每日近百人衝「脫單便利店」找對象

5歲萌童報案「撿到2歲寶寶」！母親忙著吃飯…1hr才發現孩子丟了

陸新增22＋13本土確診全在福建　莆田傳播鏈進泉州新增6例

廈門也失守！2人陽性「部分區域封閉式管理」　一醫院停診

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

陸製造業連11年居全球首位　航太科技井噴拚轉型「中國創造」

丈夫簽協議「若出軌賠430萬」！結果真偷情　妻子起訴判決出爐

車用晶片持續短缺　陸成立工作組「協調復工復產」保障供應

SOHO中國收購案告吹　今股價一度狂殺近40%

Delta攻進莆田！18名國小生感染　已在一學校隱匿傳播10天

福建3天爆75感染！陸衛健委：莆田疫情嚴峻「有外溢風險」

花12元買「聯繫方式」膠囊　每日近百人衝「脫單便利店」找對象

5歲萌童報案「撿到2歲寶寶」！母親忙著吃飯…1hr才發現孩子丟了

陸新增22＋13本土確診全在福建　莆田傳播鏈進泉州新增6例

廈門也失守！2人陽性「部分區域封閉式管理」　一醫院停診

學生打BNT「11個必問QA」！疫苗假怎麼請、填不打能反悔嗎一次看懂

罷免投票還剩40天！刪Q行動會成功？　民進黨嗆：絕對罷不成

台股多空拉鋸！電子疲弱、金融傳產撐盤　指數跌28點收17446

新人LEE超狂背景曝光！　親哥哥是「世界冠軍」：實力驚人

倒地吐舌被謝淑薇笑稱鯉魚王　梅德韋傑夫揭露「死魚慶祝」原因

LIVE／幼兒園群聚燒桃園！疫情再擴大？陳時中最新說明

陽光男二度張腿露「雙蛋」　路過家長氣炸報警！無罪理由曝

Delta創單日5.6萬例新高！印尼撐過第2波高峰　2劑疫苗覆蓋率20%

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂3廠牌「接種資格與時程」！

「證件妹」吳佳穎露美腿再登上日媒　網友狂讚：超漂亮女神

大陸熱門新聞

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

超愛摳鼻屎！8歲男童顱內感染送醫急救

22歲正妹玩飛魚溺斃！遺體只剩下內衣

9歲女童寫數學就過敏！眼睛腫成一條線

傳台駐美處更名　環時：美國在測試中國反應

報平安？　馬雲睽違114天首現身

廈門新增2人陽性！部分區域封閉式管理

陸專家：璨樹沒被中央山脈大幅削弱　明襲浙江

5歲萌童報案撿到2歲寶寶！母親1hr才發現孩子丟了

小孩吐別人一身　家長看價格後不想賠

陸新增22＋13本土確診全在福建 莆田傳播鏈進泉州新增6例

莆田18名國小生染Delta！已在校內恐怖傳播10天

陸海警船阻日漁船進行登島活動 釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

璨樹明可能登陸浙江　上海、寧波宣布停課

更多熱門

相關新聞

太魯閣案殉職司機員　今入忠烈祠

太魯閣案殉職司機員　今入忠烈祠

今年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49死，其中殉職司機員袁淳修於今日入祀忠烈祠。全國火車駕駛產業工會表示，事故發生至今台鐵聚焦「列車速度提升」，忽略行車安全，從頭到尾只見政客的野心與企圖，把「安全」當成口號，成為「台鐵公司化」的一把利劍。

驚險畫面曝！高雄輕軌「行駛中出軌」滑至對向軌道

驚險畫面曝！高雄輕軌「行駛中出軌」滑至對向軌道

即／高雄輕軌「行駛中」出軌！

即／高雄輕軌「行駛中」出軌！

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

太魯閣事故30罹難者買站票　第8車最慘

太魯閣事故30罹難者買站票　第8車最慘

關鍵字：

出軌忠誠協議妻子

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面