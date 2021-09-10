女友在別人床上！她劈腿被說成強暴　直播主造謠撂人圍堵慘了

▲鄭姓男子在抖音平台開直播，指友人的女友「遭人強暴」，但事後被證實是造謠。（圖／翻攝自抖音）



記者林冠吟／台中報導

台中一名黃姓男子向鄭姓男子抱怨被女友「戴綠帽」，鄭男竟在抖音開直播，指出朋友的女友遭人「強暴」，要觀眾聚集在台灣大道和梅川西路口等待強暴犯出現，更聲稱現場已有12台車。警方獲報後，依社維法將他移送；台中簡易庭審理後，依散布謠言，足以影響公共安寧，處其罰鍰6000元。

黃姓男子向鄭姓友人抱怨慘遭女友「戴綠帽」，未料今年7月深夜11時許，鄭男竟利用抖音開直播，將友人遭女友「戴綠帽」改為友人女友「遭人強暴」的劇本，號召網友一起到台灣大道和梅川西路口圍堵強暴犯，並聲稱現場已有12台車集結，轉發到各大群組後，引起警方重視，事後慘遭移送。

偵訊時，黃男向警方表示，當初他只因一時氣憤，和鄭男抱怨被女友戴綠帽一事，並沒有說前女友被強暴，被強暴等消息都是鄭男自己炒作的。

而鄭男事後也向警方坦承，他每天都會用直播和網友聊天，當天只是因黃男和他抱怨前女友現在在別人的床上，讓黃男相當生氣，鄭男自覺黃男的前女友並非自願和別人發生關係，是「遭人強暴」，才會透過直播平台直播該訊息；至於會指出現場已有12台車，也是因為觀眾一直問，才會隨口回答12台車，但12台車僅是停放在該地點的車輛，並非其號召前往聚集的。

台中簡易庭審理後認為，鄭男散布謠言屬實，還透過抖音平台以直播方式散布，其訊息內容不實且聳動，另經觀眾轉傳到前開LINE群組後，堪使聽聞該直播訊息者產生治安恐慌，而有影響公共安寧之情形，處其罰鍰6000元。

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