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別再培根捲蘆筍　烤肉「免疫力翻倍」食材前3名出爐

蘆筍含有豐富葉酸，蝦子含有豐富維生素B12，兩者搭配具有營養加乘效果，能夠讓免疫功能更好。（圖／123RF）

▲蘆筍含有豐富葉酸，蝦子含有豐富維生素B12，兩者搭配具有營養加乘效果，能夠讓免疫功能更好。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

Delta病毒的驚人傳播力，讓「突破性感染」屢屢出現，就連混打疫苗「AZ+莫德納」的最佳組合也被攻破，這些都顯示，除了接種疫苗之後，也要增強自身的免疫力，中秋節開心烤肉的同時，也能順便增強自己身體的第一道防線，關鍵就在於食材搭配的「加乘效果」。

營養師程涵宇表示，只要挑對烤肉食材，就能一邊烤肉、一邊對抗病毒，其中冠軍搭配組合就是「蘆筍串烤蝦」。程涵宇說，蘆筍含有豐富的膳食纖維，可以幫助好菌生長，益生菌有助腸道健康，就能進一步調節免疫系統。

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不只如此，蘆筍還含有豐富葉酸，有助於細胞核酸與核蛋白的形成，而蝦子則含有豐富維生素B12，兩個營養素搭配具有營養加乘效果，能夠讓免疫功能更好，此外，葉酸、維生素B12搭配還有助於降低同半胱胺酸的濃度。

程涵宇解釋，同半胱胺酸是人體的一種代謝物質，若是濃度過高會損傷血管內壁，增加心肌梗塞、中風、失智的風險，所以不要再用五花肉或培根捲蘆筍了，蘆筍的最佳健康夥伴是蝦子才對。

營養師表示，只要選對食物搭配，就能一邊大啖烤肉美食、一邊增強自身免疫力。（圖／報系資料庫）

▲營養師表示，只要選對食物搭配，就能一邊大啖烤肉美食、一邊增強自身免疫力。（圖／CTWANT提供）

第二名推薦組合是「番茄、花椰菜、酪梨串烤」，程涵宇說，番茄具有豐富的茄紅素，能增強免疫力，抗氧力是β胡蘿蔔素的2倍、維生素E的100倍，再搭配富含維生素E的酪梨一起烤，會讓茄紅素更好被人體吸收。如果再加上花椰菜，由於含有超級抗氧化的植化素蘿蔔硫素（sulforaphane），可加強肝臟解毒酵素的活性，幫助排出有毒物質，加強身體代謝力，兩種食物一起吃，還能保養攝護腺。

第三名是「洋蔥烤香料雞肉串」。洋蔥中豐富的槲皮素幫助自由基清除及抗氧化，還能刺激免疫系統，增加抗病毒能力。程涵宇說，洋蔥與雞肉串在一起後，記得烤前先撒上天然的孜然、薑黃香料，並且加點現磨胡椒。

程涵宇營養師說，花椰菜含有超強抗氧化力的蘿蔔硫素，可以增強代謝能力，有助排毒。（圖／程涵宇提供）

▲程涵宇營養師說，花椰菜含有超強抗氧化力的蘿蔔硫素，可以增強代謝能力，有助排毒。（圖／CTWANT提供）

程涵宇說，因為薑黃需要一些油脂來增加吸收率，而雞肉中少許的油脂就是最好的媒介，薑黃能夠幫助抗發炎、抗氧化、抗病毒，而胡椒當中的胡椒鹼則會促進薑黃素的效果。

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