木炭烤肉才美味？　毒理專家：比疫苗副作用危險數百倍

▲傳統的木炭烤肉雖然香氣十足，但散發的煙霧含有致癌物，也比較容易烤焦食物，增加毒素。（圖／CTWANT提供）

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今年受到疫情影響，各縣市都規定不可在公共場合烤肉，許多人因此打消使用木炭烤肉的念頭，但仍有部分人堅持「炭烤才美味」。對此，中原大學生物科技學系副教授、美國羅格斯大學毒理學博士招名威提醒，「千萬不要在室內燒炭，實在太危險了！」

招名威坦言，自己已經想不起來上一次烤肉的時間，因為他認為烤肉本身就是一件「危險」的事，尤其台灣人非常喜歡使用木炭烤肉，更讓他不解，曾在美國求學的招名威說，美國人也非常喜歡烤肉，但會非常注意環境、空汙等等，所以一定是在烤爐、烤架上烤肉，不會直接在地上用石頭堆著烤，同時也不會使用木炭，而是大多使用瓦斯爐，同時多數烤爐會搭配排煙設備。

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招名威說，炭烤的煙霧本身就是一種致癌物，本來就要避免，如果還堅持在室內使用，那實在是令人匪夷所思，他開玩笑地說：「很多人擔心疫苗的副作用，卻完全無視這些食安問題，或者是一邊吃著塑化劑，一邊擔心疫苗不安全，在我看來，炭烤這件事比打疫苗危險幾百倍！」就算是使用電烤盤，招名威建議也要注意通風，除了門窗都要打開之外，也可以使用桌上型的排煙機、或空氣清淨機。

▲無論是傳統炭烤、或使用電烤盤，專家建議一定要搭配排煙設備，才不會吸入有害物質。（圖／CTWANT提供）

另外，烤肉常常搭配使用的鋁箔紙，招名威建議購買市售品牌較安全，由於鋁的活性高，所以一般看到的鋁都是電解出來的，電解出來的鋁遇到酸性物質如檸檬汁就會被溶出，沾黏在食物上再吃下肚就有害健康，所以鋁箔紙最好別和酸類調味醬放在一起，同時也不要一片鋁箔紙重頭用到尾，因為若是鋁箔紙表面刮傷，同樣會有重金屬溶出的風險。

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