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第二劑開打！AZ、莫德納、BNT都來了　新北接種時程一次看

▲▼新北疫情0917。（圖／新北市府提供）

▲新北疫苗接種時程表。（圖／新北市府提供）

記者蔡文鈴／新北報導

日本日前宣布再捐贈我國50萬劑AZ疫苗，而政府自購的AZ、莫德納疫苗以及企業捐贈的BNT疫苗已陸續到貨，指揮中心已發布通知安排民眾接種第二劑。新北市長侯友宜今（17）日公布接下來的接種時程，請民眾依照指定期程預約、施打。

指揮中心宣布，17日起開放7月9日前已接種第1劑75歲（含）以上長者接種第二劑莫德納疫苗，由各縣市政府造冊通知施打。

新北北市規劃，AZ疫苗於9月15日至9月23日接種，對象包括施打第二劑的75歲以上長者、65歲以上的原住民、住宿型長照機構及洗腎病人，還有中央預約平台第8期接種對象。

莫德納疫苗安排於9月22日至9月24日接種，對象包括，7月9日前已接種第一劑且滿10周之75歲以上長者、65歲以上的原住民。

校園專案的BNT疫苗，安排於9月22日至9月30日接種，對象僅限滿12-17歲之國、高中生，及專一至專三學生。此外，BNT疫苗也開放預約，對象包括18歲至22歲、65歲以上、40歲以上第九類民眾，請於9月20日至9月22日預約，安排於9月25日至9月29日接種。

第二劑高端疫苗，請於9月20日至9月22日預約，安排於9月30日至10月2日接種。

侯友宜表示，75歲以上長者、65歲以上的原住民將按照分區、分里、分時段、分流施打，18日起至21日由公所里鄰系統進行通知，並在22至24日接種，接種地點包含27處大中型接種站、29區衛生所及10家醫院，接種第二劑之長者需攜帶接種通知書、健保卡、身分證、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

新北市針對滿12-17歲之國中、高中職及專一至專三學生實施「BNT校園專案」，預計於22至30日入校接種BNT疫苗，施打對象近17萬人。在疫苗接種前，侯友宜5點叮嚀，提醒學生接種前少奔波，睡眠充足不熬夜；不空服，多喝水，放輕鬆；有狀況立即回報師長；老師每節課定時關心；體育課2週內改靜態課程等。

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