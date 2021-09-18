挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

▲柚子冷凍樣子讓人頭皮發麻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中秋節與家人吃柚子，是至今許多人仍遵循的傳統習俗！近日，大陸微博流傳「別冷凍柚子」的熱門話題，甚至被網友稱「中秋禁忌」。偏偏有不信邪的網友親自實驗，沒想到成果出爐後，柚子最後獵奇的模樣確實嚇壞眾人，許多人紛紛大呼救命「頭皮發麻」！

針對近期瘋傳的「中秋禁忌」，大陸一名網友親自嘗試後，在微博發文直呼「冷凍什麼水果都可以，但千萬別冷凍柚子」，並貼出自己實驗後的照片。照片顯示，被凍過的柚子果肉呈淡粉色，看得出水分明顯乾了許多，盛裝在盒內的樣貌，遠看有如一大盤人體器官。

許多網友當場崩潰留言，「萬聖節素材+1」、「以為是手術室切下來的組織」、「原來是腦花啊，還以為是柚子呢」、「混合內臟套餐」、「救命，無法直視柚子了」、「好像得病長的疣」、「直接頭皮發麻」、「白白的地方好像蛆」。不少人還分享口感，直呼「非常難吃」、「我凍過，和吃塑膠吸管沒區別。」

對於柚子不適合冷凍的原因，大陸營養師顧中一表示，商用的快速冷凍往往在零下30度，但家裡普通冰箱的溫度沒那麼低，不僅導致食物冷凍所需的時間變長，也會讓食物中的水分型態變化，進而影響整個食物的品質和口感，營養成分也容易流失，更何況蔬菜、水果中大概90％重量都是水分。