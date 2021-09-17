日本贈AZ、台灣回報血氧儀　蔡英文：這才是真朋友

▲我國捐贈血氧儀給日本。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

駐日代表謝長廷昨（16）日代表我國政府，捐贈1萬台血氧儀和1,008台製氧機給日本，以回報送疫苗的恩情。對此，總統蔡英文今（17）日透過臉書表示，期待透過這些善的循環，台日關係會越來越好，人們也終究能夠因為攜手互助，度過這波疫情的難關。

日本首相菅義偉在推特上，以日文與中文雙語發文，由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！

總統蔡英文表示，每當我們面對自然災害和疫情的挑戰，誠如日本菅義偉首相說的，台日向來本著人道主義精神同心協力，也從中培養出堅定的友情。

蔡英文說，「朋友有需要，我們就出手，這才是真朋友。」最近，我們注意到，日本在家療養的患者急需製氧機，駐日代表謝長廷昨天隨即代表政府，捐贈1萬台血氧儀和1,008台製氧機給日本，第一波血氧儀也很快就會啟運。

蔡英文回想疫情發生以來，我們政府共捐贈日本270萬片口罩，解決一時的口罩短缺；日本提供我們五波疫苗，將累積達390萬劑，幫我們緩解全球疫苗供需失調的挑戰。這份互助互惠的情誼，大家都同感珍惜，也會努力延續下去。

蔡英文強調，相信未來，當我們回顧這場百年大疫，台日友好絕對是深刻的印記。也期待透過這些善的循環，台日關係會越來越好，人們也終究能夠因為攜手互助，度過這波疫情的難關。