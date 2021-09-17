台灣再捐「124萬片口罩」給日本　謝長廷曝數字有玄機

▲台灣捐贈124萬片口罩給日本，作為日本捐贈首批疫苗的答禮。（圖／翻攝自謝長廷臉書）



記者王致凱／綜合報導

台灣政府近期捐贈1萬台血氧機和1千台製氧機給日本，以感謝日本政府捐增疫苗之情。駐日代表謝長廷17日透過臉書宣布，事實上當天又在埼玉縣的僑領自宅舉行口罩的捐贈儀式，捐出民間企業提供的124萬片口罩，且口罩片數具有特殊意義。

謝長廷在臉書上表示，代表台灣捐贈血氧濃度機和製氧機後，日本首相菅義偉特別在臉書上表達感謝之意，內閣官房長官加藤勝信也在記者會上公開答謝，日本台灣交流協會會長大橋光夫更肯定感謝台灣是無可取代的友人。

謝長廷說，17日代表在埼玉縣的僑領自宅舉行口罩的捐贈儀式，此次捐贈的124萬片口罩是桃園易廷企業所提供，數字則是為了紀念日本首次捐贈124萬劑疫苗的答禮。

謝長廷說，這批口罩送抵日本後，代表處與日本台灣醫師連合的宮田會長、僑務顧問林月理合作，透過日台共榮首長聯盟將物資送到最基層，交給弱勢族群與團體使用。謝長廷說，受到現場空間限制，捐贈儀式會場上僅展示34萬片箱裝口罩，並在記者會結束後隨即由宅急配取件送出。

謝長廷表示，「台灣和日本就是這樣，在此起彼落的加油、鼓勵和感謝聲中，不斷深化友情和善的循環，正向能量也持續擴大。」謝長廷說，剩餘90萬片口罩已經在近日陸續寄出，也已經收到感謝函，並於17日受領感謝狀。

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