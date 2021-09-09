駁斥合謀抹黑謝長廷　葉毓蘭發聲：我跟條子鴿「只是臉友」

▲國民黨立委葉毓蘭澄清與條子鴿關係。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷前助理「條子鴿」，日前影射民進黨前台北市議員謝維洲濫用特權，獲得國民黨立委葉毓蘭支持，外界傳出到侯漢廷辦公室任職是葉毓蘭介紹的、還被指有關影射謝維洲的文章是條子鴿與葉毓蘭共同計劃寫出的。葉毓蘭9日澄清，與「條子鴿」是臉友，僅見過一次面。

葉毓蘭表示，她原本不認識「條子鴿」，只是偶爾會在她的臉書與警政相關的文章裡留言，文筆非常好。去年6月，她獲悉他要出書，也準備提早退休，所以她特別向一位共同朋友查證，也獲得這位「非常熟悉的學妹」的推薦，告知「條子鴿」有很多基層的觀點，也很能寫，對她的問政和解決警察的問題會很有幫助。

葉毓蘭回顧，去年9月，她買了「條子鴿」寫的新書，看完後曾經就聯合報上報導「條子鴿」為了出書要退休的事，問過台北市警察局人事室與萬華分局，希望了解他是否是因為出書得罪長官，不得不走，此時她只是純粹基於幫助警察、關心警察，但與「條子鴿」從未謀面。

去年10月6日，她邀請「條子鴿」到辦公室來進行直播，那時每周二中午都有個「警消說書人」，會邀請出過書的警察、消防專家來直播，「那是我們唯一一次的見面。」

葉毓蘭澄清，「條子鴿」到侯漢廷議員處工作一事，我是到這個事件發生後透過媒體報導才知悉。雖然她和侯漢廷是舊識，他在台北市議會常為警消發聲，會找「條子鴿」也是希望能有一個了解警察的人進入團隊，但他們的認識，「與我完全無關。」