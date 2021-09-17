BB槍狂射路邊車輛射破車窗　犯嫌稱心倩不佳宣洩情緒

▲32歲毛姓男子涉嫌持BB槍射擊毀損路邊車輛宣洩情緒，汽車玻璃都是遭BB彈射擊破壞，玻璃呈現放射性碎裂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區於9月14日起，發生多起放在路邊汽車玻璃遭擊破的毀損案，台南市警三分局追查發現32歲毛姓男子涉有重嫌，17日下午將他人車攔截查獲，起獲作案BB槍及BB彈，警訊中毛嫌坦承因情緒不穩而持BB槍射擊毀損路邊車輛宣洩情緒，全案偵訊後依毀損及恐嚇公共安全罪嫌函送法辦。

警方指出，在現場勘查發現，這些汽車玻璃都是遭BB彈射擊破壞，玻璃呈現放射性碎裂，受損部位皆為左側駕駛座或車輛左後側區塊，警方研判應是歹徒開車或騎乘機車經過，隨機性的以隱藏方式射撃所造成。

三分局為遏阻再犯，立即專案調查，召集偵查隊及各派出所著手全線追查嫌犯可能行向及使用交通工具，經搜查調閱公有及民間監視錄影設備，短時間內即鎖定數名可疑犯嫌及犯案車輛，經逐一過濾排除，終確定毛男（32歲）所駕駛的黑色本田自小客車渉有重嫌，即通令員警動員查緝該人車。

警方於17日下午1時許，由三分局安南派出所於安南區安吉路段攔獲嫌犯車輛，並當場在副駕駛座腳踏板上發現犯案用之BB槍及BB彈，毛男百口莫辯坦承不諱。

毛男辯稱係因近日情緒不穩定，才想到拿出自已之前購買的BB槍，找尋久停於路邊的汽車射擊破壞，以宣洩情緒，三分局偵訊後將全案依毀損及恐嚇公共安全罪嫌函送法辦，也將該把犯案BB槍送刑事局鑑驗，另擴大追查嫌犯是否另涉他案或尚有其他同犯。

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