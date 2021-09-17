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北科附工復課嚴防Delta　用餐禁交談吃完「隔板+桌面」馬上消毒

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課時表示，感謝全校行政團隊在這段時間付出，齊心抗疫對抗Delta病毒，市府採取最高標準防備，保持最高防疫警覺，希望讓市民朋友安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課時表示，感謝全校行政團隊在這段時間付出，齊心抗疫對抗Delta病毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空機師突破性感染Delta病毒，其中一名機師兒子就讀北科附工也因而確診，全校師生經過14天停課後於17日復課，市長鄭文燦今天（17日）一早趕往視察時表示，感謝北科附工行政團隊在這段時間付出，從9月3日到9月16日齊心抗疫，因應Delta病毒，市府採取最高標準防備，保持最高的防疫警覺，希望能夠讓市民朋友安心與放心，以確保防疫安全，正面阻絕新冠肺炎病毒傳播可能。

▲北科附工師生今天復課，校方在校門口安排量測體溫，掌握學生身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲北科附工師生今天復課，校方在校門口安排量測體溫，掌握學生身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今日上午7時30分至北科附工視察學校復課與防疫整備狀況時指出，全校師生停課首日，即進行線上教學，落實停課不停學，市府與學校時時關懷隔離師生，提供檢疫所師生所需資訊設備與民生物資，給予師生最大心理支持，非常感謝教師們認真教學，不讓學生在停課期間的學習停擺。

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課狀況，了解校方防疫整備措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課狀況，了解校方防疫整備措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北科附工校長陳勝利說，此次事件，全校師生與家人集中隔離檢疫人數達225人，所有隔離者PCR從2次至4次採檢結果均為陰性，解除隔離返家自主健康管理7天，目前還有57名師生（52名學生與5名教師）還需進行自主健康管理，目前暫時在家線上學習，其中機械三乙20人（18生與2師）將於9月22日復課，機械三甲37人（34生與3師）則於9月23日復課，其餘師生均於今日復課。

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課，在早自習時段透過直播歡迎師生重返校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察北科附工師生復課，在早自習時段透過直播歡迎師生重返校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦除視察關心復課情況外，還在早自修透過視訊直播歡迎師生重返校園，也為北科附工師生打氣，提醒大家必須以師生與公眾健康安全為上，防疫措施務必落實，宜緊不宜鬆，在復課初期，一定要將風險減至最低。

鄭文燦強調，市府環境清潔稽查大隊已於昨天進行全校消毒作業，讓師生有更安全安心學習環境，同時了解學校相關防疫措施、防疫物資與周邊環境等，肯定校方確實依照相關防疫指引，做好防疫工作。

▲北科附工師生今天復課，學生陸續步入校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北科附工師生今天復課，學生陸續步入校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校長陳勝利也提及，學校為加強落實校園防疫工作，師生於進入班級前均須完成體溫量測與手部消毒，體溫量測若超過37.5度，將請學生進行耳溫複檢，倘量測超過38度發燒者，將通知家長，協助儘速就醫。另外為減少學生接觸病毒機會，校內定時以稀釋漂白水或酒精進行學校教室門把、桌椅、飲水機及各項課程教具設備之消毒清潔工作。師生用餐時保持用餐環境通風，使用午餐隔板，用餐期間不交談，用餐完畢立即落實隔板、桌面清潔及消毒。

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