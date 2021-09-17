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健康家居風潮旺　OSIM推uDream「用手指升級」免換機

▲OSIM uDream養生椅。（圖／品牌提供）

▲OSIM uDream 5感養身椅今年推出新色，並主打用手機APP就能輕鬆升級。（圖／OSIM提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情讓民眾待在家機率大增，從去年開始出現的居家更新潮持續延燒，按摩椅品牌也紛紛推出以「養生」、「健康」的商品搶市，去年推出uDream 5感養身椅的新加坡品牌OSIM，主打健康偵測功能反應不俗，今年再推新色與軟體升級內容，讓使用者在家更新就能把按摩椅「升級」。

OSIM日前於新加坡發佈的最新 2021 Wellness Survey報告，內容指出隨著COVID-19肆虐全球，健康意識抬頭，超過50%的人受疫情影響，而決定購入智慧保健產品。其品牌在去年推出uDream養身椅，主打「生物傳感器」可透過身高、體重、性別、年齡、呼吸、心率、心率變異性7項數值，搭配運用史丹佛大學胸腔外科醫生Thomas Burdon根據臨床數據所演算的公式，推算使用者的壓力指數。

▲OSIM uDream養生椅。（圖／品牌提供）

今年除了原本「壓力監測」之外，針對心血管問題及現代人過勞成疾的隱憂，也推出最新的「心臟年齡」及「呼吸頻率」兩大監測功能，使用者可以透過APP更新，來強化目前已購買的uDream功能，讓應用更加擴增，另也推出新色古銅色，比之前推出的紫色更加中性，也能更符合全家人使用。

除按摩椅之外，FUJI近期也針對在家運動推出騎馬機產品「愛騎機」，強調使用者坐上就能訓練核心肌群，做到有氧運動並雕塑腰臀曲線，透過按鍵切換「五段變速」及「三種模式」調整運動強度，更可搭配其他運動器材加強訓練，非常適合追求身材曲線卻沒時間運動的族群，忙碌的OL每天下班回家後，滑手機、看電視的同時就可做運動。

▲FUJI「愛騎機」主打疫情後居家健身市場。（圖／業者提供）

▲FUJI「愛騎機」主打疫情後居家健身市場。（圖／FUJI提供）

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