防疫在家4成民眾變胖　FUJI推小型「騎馬機」坐著就能瘦

▲FUJI「愛騎機」主打疫情後居家健身市場，邀請女團PER6IX代言。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期國人開始迎接疫情後生活，雖不像三級一般連上班都在家，但預計日後在家機率也會大增，鑑於國外有數據顯示，疫情期間女性體重上升比例高達46%、男性約40%，「在家運動」成為生活趨勢，按摩椅品牌FUJI推出旗下首款健身用品「愛騎機」，主打小巧造型，坐在上面看電視滑手機就能鍛鍊核心肌群。

沉寂多時的騎馬機又在市場上捲土重來，乘的是這一波居家健身的浪潮，FUJI看準疫情時代下興起的居家運動趨勢，日前在台發表全新運動健身美體產品「美形運動愛騎機FT-215」，主力搶攻年輕女性宅在家不想變胖的消費市場。

業者表示，利用機體的變向搖擺達成被動式運動，使用者坐上就能訓練核心肌群，做到有氧運動並雕塑腰臀曲線，透過按鍵切換「五段變速」及「三種模式」調整運動強度，更可搭配其他運動器材加強訓練，非常適合追求身材曲線卻沒時間運動的族群，忙碌的OL每天下班回家後，滑手機、看電視的同時就可做運動。

針對在都市中居家空間有限的情況，愛騎機採用小巧低機身設計，號稱平時也可當成座椅，提供６款顏色讓使用者能融入居家風格，原價26,800元，新品特價16,800元，再加贈限量市值1,490元的SONY無線耳機。

另一健身品牌喬山，近期也推出新品「Johnson@Cycle健身飛」，在飛輪裝置上有21.5吋的觸控螢幕，並內建專屬頻道課程，提供自由隨選，螢幕還可翻轉與其他身邊家人分享，機身有移動輪裝置，可在家中方便搬運至其他空間，售價66,800元，課程需另外支付費用。

▲喬山Cycle健身飛內建螢幕，串連更加值的線上隨選課程服務。（圖／翻攝喬山官網）

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