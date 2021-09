斯洛維尼亞力挺台陶　國台辦提醒「慎處理涉台問題」

▲斯洛維尼亞總理楊薩發函,力挺台灣和立陶宛。(圖/路透社)

記者任以芳/北京報導

斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa)13日致函歐盟27國領導人,發函力挺台灣和立陶宛。對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(17日)指出,民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。並且提醒斯洛維尼亞,恪守一中原則,慎處理涉台問題。

楊薩發函內文強調,即使歐盟有其「一中政策」,不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴,「我們必須向中國表明我們彼此站在一起,且不會讓中國威脅任何人(We must show China that we stand with each other, and that we will not let China threaten any of us)。」

斯洛維尼亞公開挺台,朱鳳蓮也表示,我相關部門已表明我嚴正立場。我要再次強調,世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

▲斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa)13日致函歐盟27國領導人。(圖/翻攝自Finbarr Bermingham推特)

朱鳳蓮說,斯洛維尼亞應切實履行其與中方建交時就台灣問題所作嚴肅承諾,恪守一個中國原則,慎處理涉台問題。民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。

另外,外交部長吳釗燮視頻近日參加在美國舉辦「全球台灣研究中心」活動,強調唯有民主陣營團結一致,才能戰勝威權主義的威脅,而台灣是民主國家的重要夥伴。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。(圖/記者任以芳攝)

對於吳釗燮言論,朱鳳蓮則回應,「全球台灣研究中心」是一個由「台獨」勢力提供資金和實際把控的所謂「智庫」,長期打著學術幌子兜售「台獨」主張。

朱鳳蓮強調,吳釗燮之流慣於在國際上招搖撞騙,吹噓台所謂「民主成就」,目的是欺騙輿論,拉攏勾連外部反華勢力。吳釗變之流「台獨」言行不斷累積,必將被清算。