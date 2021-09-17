斯洛維尼亞力挺台陶　國台辦提醒「慎處理涉台問題」

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斯洛維尼亞相挺台陶　國台辦：恪守一中原則

▲▼斯洛維尼亞。（圖／路透社）

▲斯洛維尼亞總理楊薩發函，力挺台灣和立陶宛。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，發函力挺台灣和立陶宛。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17日）指出，民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。並且提醒斯洛維尼亞，恪守一中原則，慎處理涉台問題。

楊薩發函內文強調，即使歐盟有其「一中政策」，不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴，「我們必須向中國表明我們彼此站在一起，且不會讓中國威脅任何人（We must show China that we stand with each other, and that we will not let China threaten any of us）。」

斯洛維尼亞公開挺台，朱鳳蓮也表示，我相關部門已表明我嚴正立場。我要再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

▲▼斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，對於立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，除表達力挺立陶宛之意，同時強調即使有「一中政策」，台灣仍是歐盟的重要夥伴。（圖／翻攝自Finbarr Bermingham推特）

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人。（圖／翻攝自Finbarr Bermingham推特）

朱鳳蓮說，斯洛維尼亞應切實履行其與中方建交時就台灣問題所作嚴肅承諾，恪守一個中國原則，慎處理涉台問題。民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。

另外，外交部長吳釗燮視頻近日參加在美國舉辦「全球台灣研究中心」活動，強調唯有民主陣營團結一致，才能戰勝威權主義的威脅，而台灣是民主國家的重要夥伴。

▲▼2021.9.15、國台辦新增軟體設備、大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

對於吳釗燮言論，朱鳳蓮則回應，「全球台灣研究中心」是一個由「台獨」勢力提供資金和實際把控的所謂「智庫」，長期打著學術幌子兜售「台獨」主張。

朱鳳蓮強調，吳釗燮之流慣於在國際上招搖撞騙，吹噓台所謂「民主成就」，目的是欺騙輿論，拉攏勾連外部反華勢力。吳釗變之流「台獨」言行不斷累積，必將被清算。

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