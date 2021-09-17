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提高防護力、降低副作用、防疫更上層樓　高端混搭試驗三大意義

▲▼ 疫苗 。（圖／路透）

▲目前各國都開始有各廠牌疫苗互相搭配的趨勢。（示意圖／路透）

生活中心／綜合報導

台大醫院、長庚醫院日前通過人體試驗倫理委員會（IRB）審查，將分別開始進行莫德納+高端，及AZ+高端疫苗混打的臨床試驗，彙整研究主持人、醫界及中央疫情指揮中心看法，此項試驗若成功具有多重意義，可提供民眾多一項選擇，在各國面對多變異病毒株威脅都在思維如何追加疫苗鞏固免疫防禦力及兼顧安全，台灣也能超前部署，混搭疫苗接種策略將使台灣防疫更上層樓。

台大內科部主治醫師、臨床研究主持人謝思民表示，目前各國都開始有各廠牌疫苗互相搭配的趨勢，台大會選用莫德納混打高端，第一是觀察到免疫刺激上，兩種疫苗的蛋白相同、抗原有一致連貫性；第二是莫德納第二劑的不良反應較強，但高端疫苗的不良反應較輕微，可避免施打第2劑莫德納後嚴重不良反應現象；第三是如果試驗成功，解決現階段莫德納短缺問題，混打國產疫苗供貨上較無虞。

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謝思民說，學理上來看，莫德納疫苗雖然是mRNA疫苗，但與高端在抗原具有一致性，均來自美國國衛院（NIH）技轉。ACIP召集人、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也說，莫德納疫苗和高端疫苗所產生的S蛋白構造都相同，都是由美國NIH技轉，只是採用不同的技術研製，理論上很適合混打。

如果莫德納混打高端疫苗的試驗成功，還可大大降低被稱為「副作用大魔王」莫德納第二劑民眾施打要承受的風險。前台大感染科醫師林氏璧說，莫德納作為首劑先將mRNA打入體內，能激起較強免疫力，混打高端後可再次刺激免疫系統記憶力，提高抗體保護效果，且可降低心肌炎等副作用風險。

國外雖然也沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但疫情指揮中心指揮官陳時中說「相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面」，高端是蛋白質疫苗、副作用較少，透過實驗結果如果可以作為未來混打政策的依據，也將使台灣未來在疫苗上有更彈性、充裕的調度，當許多國家都在構思接種第三劑疫苗以因應Delta病毒，兩項高端混打其他疫苗若試驗成功，有貨源可靠的國產疫苗做後盾，防疫策略上無異也是打了一劑強心針。

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