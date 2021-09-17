2歲童睡覺疑被「蜈蚣」咬傷脖子！　送醫不到24小時器官衰竭亡

▲2歲童疑被蜈蚣咬傷身亡。（圖／翻攝自Facebook／Marisete Dos Santos）



記者張方瑀／綜合報導

許多父母都擔心，嬰兒在睡覺時會被蚊蟲叮咬，而巴西有一名年僅2歲的孩童日前在睡覺時，就不幸被來路不明的生物咬傷脖子，傷口先是紅腫瘀青，結果最後竟引發全身腫脹、多重器官衰竭，短短一天內就不幸身亡。專家認為，孩子可能是被蜈蚣咬傷，但至今仍無法確認。

根據《太陽報》報導，巴西2歲男童布雷揚（Brayan Gabriel Duarte dos Santos）和家人一起住在聖卡塔琳娜州（Santa Catarine），他10日晚上在房間內睡覺時，脖子突然被不明生物咬傷，留下兩個明顯紅腫且瘀青的傷口。

▲專家從傷口推測是被蜈蚣咬傷。（圖／翻攝自Facebook／Marisete Dos Santos）



母親瑪莉塞特（Marisete dos Santos）發現後，一早就帶著孩子到藥局，但藥局認為傷口並不尋常，建議還是送到醫院較保險。當時他們先將孩子帶回家休息，但到了中午時，布雷揚開始發高燒，緊急送到醫院治療後，全身仍嚴重腫脹，並在12日凌晨3時轉入加護病房，最後仍在下午5時因多重器官衰竭，心臟驟停死亡。

瑪莉塞特悲痛欲絕，但不知道自己的孩子到底是被何種生物咬傷。當地專家從傷口推斷，布雷揚很有可能是被蜈蚣咬傷，儘管蜈蚣的毒液對大人來說幾乎不會致命，但對兒童來說卻非常危險，尤其引發過敏反應時，更有可能會因此喪命。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast