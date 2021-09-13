誘5歲男童抽菸拍影片遭罵翻　生父懊悔：是朋友搞的...最高罰60萬

▲彰化1名男童被誘抽菸，還拍影片上傳。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

伸港鄉某美甲店女店主在個人IG上傳男童抽菸影片，遭網友檢舉，彰化縣政府會同警方追查找到孩子生父，確認孩子當時是父親友人帶出去玩，拍下抽菸影片，生父與友人都非常懊悔。縣府表示，將持續調查是否屬實外，也將依《兒童及少年福利與權益保障法》開罰，最高可罰60萬元，並評估父母是否需要上親子教育。

彰化縣社會處12日接獲檢舉，伸港鄉一位女美甲師的IG PO上一段長約23秒男童抽菸的影片。畫面裡的兒童對抽香菸非常熟稔，學大人用左手叼著菸桿，菸嘴進到口中不斷的吸吐，煙霧「從鼻孔」出來，此時畫面裡的男女還嬉鬧不休，網友看到罵翻。

社會處上午立刻會同警方追查，但該美甲店沒開門，又採預約制，找不到該名PO影片女子。《東森新媒體ETtoday》稍晚電訪到她，她表示誤會大了！這影片是朋友的朋友傳給她的，主要是小孩在幼兒園讀書太膽小都被欺負，身上時常瘀青，兒童的父母為了讓他更有勇氣，才會讓他學吸菸，並不知道會因此觸法。

彰化縣社會處保護服務科長鍾泂偉今天表示，此案後來找到生父後，確認男童是由生父友人帶出去。他不知道友人讓小孩抽菸還拍影片，十分震驚懊悔。該名友人到案時，跟生父一樣十分懊悔，並坦承錯誤。將持續調查雙方說法是否屬實，給男童抽菸者將依兒少法第49條第1項第3款、第97條規定裁處6萬至60萬元罰鍰，及第102條命其接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導；男童父母部分也會評估是否要接受親子教育。

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