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中秋「海陸空8大疏運措施」一覽！4天連假國道壅塞時間出爐

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲中秋連假國道車流較多。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是為期四天的中秋連假，交通部針對海陸空大眾運輸規劃多項疏運措施，預估高速公路運輸尖峰南向集中於連假第1、2日上午時段，北向集中於連假第3、4日下午時段。

交通部表示，本次中秋連假是疫情調降後之第一個連續假期，研判中秋節將有返鄉過節及出遊旅次需求，考量民眾因應疫情發展有自行開車情形，預估高速公路運輸尖峰南向集中於連假第1、2日上午時段，北向集中於連假第3、4日下午時段。

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交通部呼籲，民眾應妥善規劃行程，避開壅擠時段路段，並善用1968APP及幸福公路APP掌握路況訊息及利用替代道路，減少塞車之苦。

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲交通部規劃多樣疏運措施，盼能舒緩國道車流。（圖／記者張榮恩攝）

中秋節疏運措施：
一、國道實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放41處路肩等措施，並自9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費；9月21日當日0至10時全線暫停收費；另本次針對國道5號，於9月18日至19日的0至12時封閉石碇及坪林南向匝道入口(封閉期間改為大客車專用)，並請前往宜花東的用路人應多加注意。

二、省道重點路段：
(一)台9線蘇花路廊實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並將於通車端點設置禁制標誌提醒用路人；另禁行載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車之時段，開放蘇花改路段路肩(緊急空間)供大客車行駛。
(二)台9線南迴公路於重點路段之二車道變一車道上游處，設置漸變段，使用路人提早匯入車道，避免影響該路段車流續進造成回堵。
(三)台61線西濱快速公路在鳳鼻路段封閉台68線南寮端西向、以及台15線竹北新港三街一段與西濱路一段路口；在竹南路段封閉冷水坑、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等5處路口，減少主線壅塞情形。

三、高鐵增開184班次，總計6天提供981班次，運量較平日提升41%。

四、臺鐵加開各級列車總計137列次、加掛車廂計396輛次，包含開行北花優惠復興號、花東實名制列車、東部返鄉及返工專車、紅眼自強號列車等措施，目前北東及北高尖峰時段長途自強號座位已售完。

五、國5國道客運預計日均開行1,001班次，疏運3.1萬人次；西部國道客運預計日均開行4,332班次，疏運14.7萬人次，客運業者將視需求增開班次服務民眾；此外，考量目前疫情變動情形，本次中秋連假期間相關轉乘、租車及在地有腳之連假優惠措施不予實施。

六、海運業者將提供臺灣本島與離島間10條航線，總計497航次、15,743人次之運能，並視需要機動加班。

七、國內空運總計提供928架次、座位數68,942位次，民航局已請航空公司視情加開班機或放大機型因應；另由於搭乘航空器往離島之旅客應填寫旅客健康聲明書，並依指揮中心公告於臺北、臺中、嘉義、臺南及高雄機場執行篩檢作業，提醒搭機前往離島之民眾應提早到機場報到，避免延誤。

八、因應疫情影響，現行國家風景區、觀光遊樂業與其附屬停車場仍有承載人數80%之容留限制，提醒民眾應留意相關景點容留情形，並預為規劃替代行程，減少壅塞等待情形。

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