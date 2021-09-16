客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

▲國光客運優惠催出售票好成績，現在購買雙十連假車票可享同等折扣。（圖／國光客運提供）



記者許維寧／台北報導

因應國內疫情，交通部公路總局日前宣布取消今年中秋連假、國慶連假售票優惠，但客運業者推出自救方案，國光客運便與平台業者KLOOK攜手，即日起至9月30日前，首次於平台下單訂購國光客運車票可享8折優惠，舊用戶不限路線、票種則可一律打9折，目前中秋連假熱門時段、路線已經售出九成，優惠至月底，現在透過平台訂購國慶連假車票也可享同等優惠。

以往為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，交通部多會於連假前祭出85折優惠補貼與轉乘優惠，但今年中秋、國慶連假遇疫情取消該優惠方案，改由業者推出自救賣票。國光客運便與預訂平台KLOOK合作推出折扣，自今年9月30日前，不限路線、票種，於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新用戶首次下單更有8折優惠，比起往年連假公運85折優惠更划算。

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國光客運也統計，截至今日，以1834路線台北嘉義為例，明天下午17時至晚間21時尖峰時段每隔15分鐘密集發車，已經售出九成車票，全天預售票也有6成以上訂位，連假第一天週六上午座位也剩下不多。其他如1832路線台北至埔里或1839路線台北至屏東，皆恢復至每隔30分鐘一班車，尖峰時段已售出9成座位，全天則為6至7成。

國光客運說，明天下午連假運輸開跑，下午起均有調派預備車輛與駕駛待命，將視乘客購票排隊情形機動增加班次。今年中秋運輸也是自去年疫情發生以來，難得一見的榮景，接近疫情前連續假期搭乘人潮。目前與平台的優惠將持續至9月30日，也已開放於平台預定國慶連假運輸車票，民眾現在購買也可享有同等優惠。

國光客運強調，車內引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，可全面深入座椅細縫隙、車廂空調循環系統、門把等處，空調出風口、椅墊與頭枕巾等也會以75%稀釋酒精擦拭清潔，維持防疫規格。