　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

▲國光客運優惠催出售票好成績，現在購買雙十連假車票可享同等折扣。（圖／國光客運提供）

記者許維寧／台北報導

因應國內疫情，交通部公路總局日前宣布取消今年中秋連假、國慶連假售票優惠，但客運業者推出自救方案，國光客運便與平台業者KLOOK攜手，即日起至9月30日前，首次於平台下單訂購國光客運車票可享8折優惠，舊用戶不限路線、票種則可一律打9折，目前中秋連假熱門時段、路線已經售出九成，優惠至月底，現在透過平台訂購國慶連假車票也可享同等優惠。

以往為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，交通部多會於連假前祭出85折優惠補貼與轉乘優惠，但今年中秋、國慶連假遇疫情取消該優惠方案，改由業者推出自救賣票。國光客運便與預訂平台KLOOK合作推出折扣，自今年9月30日前，不限路線、票種，於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新用戶首次下單更有8折優惠，比起往年連假公運85折優惠更划算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國光客運也統計，截至今日，以1834路線台北嘉義為例，明天下午17時至晚間21時尖峰時段每隔15分鐘密集發車，已經售出九成車票，全天預售票也有6成以上訂位，連假第一天週六上午座位也剩下不多。其他如1832路線台北至埔里或1839路線台北至屏東，皆恢復至每隔30分鐘一班車，尖峰時段已售出9成座位，全天則為6至7成。

國光客運說，明天下午連假運輸開跑，下午起均有調派預備車輛與駕駛待命，將視乘客購票排隊情形機動增加班次。今年中秋運輸也是自去年疫情發生以來，難得一見的榮景，接近疫情前連續假期搭乘人潮。目前與平台的優惠將持續至9月30日，也已開放於平台預定國慶連假運輸車票，民眾現在購買也可享有同等優惠。

國光客運強調，車內引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，可全面深入座椅細縫隙、車廂空調循環系統、門把等處，空調出風口、椅墊與頭枕巾等也會以75%稀釋酒精擦拭清潔，維持防疫規格。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
iPhone 13預約3分鐘搶光！　這2色果粉最愛
學生打完BNT換誰打？　陳時中點名「2族群」優先
桃園Delta女到一蘭吃拉麵　北市擴大匡列50人「12人PC
108萬劑莫德納要來了　總統府：指揮中心天天寫信催貨
靠39萬起家！路易莎13年超車星巴克　每股118元明登興櫃
動滋券500元每周四抽籤！　領券方式、使用範圍公布
無印良品600項商品大降價！　最低4.4折
疫苗貨量會到8千萬劑！　陳時中：夠打到第4劑
桃園加碼五倍券「5千變1萬2」！　2大方案出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生、年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

昨才說要混打高端！今就宣布莫德納要來　學者提2疑點

莫德納仍有59萬鐵粉！　陳時中：獨鍾mRNA疫苗可選BNT

到2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

5倍券「5千變1萬2」！桃園2大加碼方案出爐　非桃園人也可抽

麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

趙少康轟莫德納混打高端「瘋了嗎？」　陳時中：批評理性點會更好

客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

打完AZ鼻血狂流一夜跑三次急診　男醫師超怕：不敢打第二劑了

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學生、年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

昨才說要混打高端！今就宣布莫德納要來　學者提2疑點

莫德納仍有59萬鐵粉！　陳時中：獨鍾mRNA疫苗可選BNT

到2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

5倍券「5千變1萬2」！桃園2大加碼方案出爐　非桃園人也可抽

麻古茶坊推買1送1！外送員炸鍋「曝崩潰陰影」：直接棄單

趙少康轟莫德納混打高端「瘋了嗎？」　陳時中：批評理性點會更好

客運業自救！國光攜手KLOOK首次下單給8折　現購雙十連假享同等優惠

打完AZ鼻血狂流一夜跑三次急診　男醫師超怕：不敢打第二劑了

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

淡江大學偷拍狼！從「縫隙」偷錄女生如廁　警搜電腦驚：不只1人

預約3分鐘旋風搶光！iPhone 13 Pro Max果粉最愛、天峰藍最受歡迎

新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　檢調5路搜索！約談7被告

防疫「零接觸理財」宅金融發威！投資小白動動手指增加被動收入

盧彥勳當動滋券代言人「好想中」　想帶全家看比賽正努力變業者

台南疫情81天+0　台南中秋節禁止大型烤肉活動、不群聚

柯佳嬿魅惑男人露邪笑　「雲之神」拋飛吻超萌：沒人抓得住我！

大陸嚴打教培行業　習近平挺「雙減」：深化教育教學改革

虎班警衛「肉身擋道」護家園　緊塞門檻笑翻千人：是防水條

威鋒推首款USB4控制晶片、Q4將供貨　傳輸速率達40Gbps

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

生活熱門新聞

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

莫德納第二劑來了！明起開放7／9前接種第一劑「75歲以上長者」

午後雷雨報到！5縣市大雨特報

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

更多熱門

相關新聞

中秋連假限定！19歲↓玩樂園199元

中秋連假限定！19歲↓玩樂園199元

中秋連假即將到來，劍湖山世界就推出中秋限定優惠，只要是19歲以下的學生，爽玩水陸樂園整天只要199元，另外還有發票對對碰活動，對中越多「9」買票就越便宜；義大遊樂世界則是推出中秋限定雙人組合價1099元，當日壽星直接免費入園玩到爽，且陪同者也可享優惠票價。

幼兒園祭「中秋禁跨令」！網一面倒讚：合理

幼兒園祭「中秋禁跨令」！網一面倒讚：合理

中秋連假「4大超商」優惠一次看

中秋連假「4大超商」優惠一次看

中秋連假省道地雷路段出爐！　蘇花改恐塞13小時

中秋連假省道地雷路段出爐！　蘇花改恐塞13小時

中秋國1彰化至員林易堵塞　高公局曝這條可替代

中秋國1彰化至員林易堵塞　高公局曝這條可替代

關鍵字：

國光客運klook中秋連假客運

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

趙正平驚住院！錄影直播全取消

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面