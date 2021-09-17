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社會 社會焦點 保障人權

陌生男撲來死死抓住上半身　「我有刀」21歲女崩潰：離死不遠了

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名妙齡女子晚間7點多下班，到寶興便道youbike站附近牽車，打開機車車箱時，突遭陌生男子從後方熊抱！女子當場嚇壞並嘗試掙扎，男子說，「我有刀，別動！」所幸女子仍趁隙掙脫拔腿狂奔，並邊哭邊報案，但因為驚嚇過度，一度說話語無倫次。警方循線逮到男子，全案依法偵辦。

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鄭女下班準備牽車，在youbike站附近遭人熊抱。（圖／記者陳雕文翻攝）

21歲鄭姓女子表示，「有人從我的正後方撲上來，死死抓住我的上半身，當下我整個人反應不過來，過了一會兒我才開始掙扎，第一次覺得自己是多麼渺小多麼無力，當我掙脫時，那個人跟我說他有刀叫我不要動，我看向其他地方才發現當時我四周一個人都沒有，我覺得自己離死亡不遠了」！

鄭女還說，「我死命的向前跑，感覺在演大逃殺⋯跑了一段距離後我跟一個身材健壯站在路邊的大叔對到眼，我邊哭邊叫他報警，然後我也拿出手機打電話給警察，但是當下太緊張我連自己家後門的地址也不記得了，說話完全語無倫次，但警察還是順利的找到我了，也很謝謝那位叔叔一直陪我等到我爸爸來了才離開」。

警方於中興路2段發現了67歲童姓男子（無性騷擾等相關前科），其矢口否認犯行，身上也沒有帶刀，但鄭女與目擊者指證歷歷，警方仍將童男帶返所，全案依妨害自由、恐嚇、妨害風化、性騷擾防治法函送偵辦。

▼監視器拍到爬牆逃跑，但畫面並不清楚，因此童男矢口否認犯行，堅稱畫面中的人不是他，但受害者及目擊者指證歷歷，警方依法將童男函送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

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