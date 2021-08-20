年薪60萬！南部工程師「每天等下班」做1年想走　3理由爆共鳴

▲他每天上班重複同樣的動作，讓他失去熱忱，甚至開始擺爛。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在南部科技業工作，目前年資1年，年薪約60萬元，身為品保工程師的他，對日復一日的工作漸漸沒了熱忱，每天上班都在等下班，除了心態消極，工作壓力也變大，讓他萌生離職的念頭，但仍遲遲不敢跨出那一步，坦言「沒有勇氣。」

「我快受不了了，該換工作嗎？」這名網友在Dcard提到，自己在南部科技公司擔任品保工程師，而制式化的工作內容，讓他越來越沒有熱忱，「從一開始的主動接手任務，變成不想接手任何其他事務，並且試著將爛攤子、業務或責任都推給別人。」

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他表示，隨著相同業務的兩位前輩離職，只剩他扛三人份的工作量，讓他壓力漸大，而目前部門策略是遇缺不補，後續一直會是這種情況。

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原po也不禁感嘆，「聽過有人說，當自己快受不了想離職時，試著回想自己當初入職時的初衷，但我根本沒有什麼初衷，單純只是為了賺錢，實際上這份工作錢也沒很多。我不知道自己是不是該離職，甚至是轉往其他產業，不待科技業，請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？」

對此，不少網友心有戚戚焉，直呼「完全理解沒有熱忱的無力感，不知道你的未來規劃或個人特質怎麼樣，如果還是喜歡、熟悉或擅長Q的工作，那確實可以朝著轉換產業別，或試著去做其他類型的Q的工作」、「先騎驢找馬啊，有好的直接離職」、「兄弟我跟你一樣，連續工作8年，所以果斷離職了，讓自己休息一段時間再重新出發，加油！想清楚就去做」、「我男友最近也面臨你的狀況，他提離職之後，整個人心情都開朗了。人的能力跟心態對了就會有更好的生活，所以還是要依自己本身個性、經濟壓力，去評估要換不換」。