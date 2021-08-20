　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年薪60萬！南部工程師「每天等下班」做1年想走　3理由爆共鳴

▲▼手錶,看時間,上班族。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲他每天上班重複同樣的動作，讓他失去熱忱，甚至開始擺爛。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在南部科技業工作，目前年資1年，年薪約60萬元，身為品保工程師的他，對日復一日的工作漸漸沒了熱忱，每天上班都在等下班，除了心態消極，工作壓力也變大，讓他萌生離職的念頭，但仍遲遲不敢跨出那一步，坦言「沒有勇氣。」

「我快受不了了，該換工作嗎？」這名網友在Dcard提到，自己在南部科技公司擔任品保工程師，而制式化的工作內容，讓他越來越沒有熱忱，「從一開始的主動接手任務，變成不想接手任何其他事務，並且試著將爛攤子、業務或責任都推給別人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，隨著相同業務的兩位前輩離職，只剩他扛三人份的工作量，讓他壓力漸大，而目前部門策略是遇缺不補，後續一直會是這種情況。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原po也不禁感嘆，「聽過有人說，當自己快受不了想離職時，試著回想自己當初入職時的初衷，但我根本沒有什麼初衷，單純只是為了賺錢，實際上這份工作錢也沒很多。我不知道自己是不是該離職，甚至是轉往其他產業，不待科技業，請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？」

對此，不少網友心有戚戚焉，直呼「完全理解沒有熱忱的無力感，不知道你的未來規劃或個人特質怎麼樣，如果還是喜歡、熟悉或擅長Q的工作，那確實可以朝著轉換產業別，或試著去做其他類型的Q的工作」、「先騎驢找馬啊，有好的直接離職」、「兄弟我跟你一樣，連續工作8年，所以果斷離職了，讓自己休息一段時間再重新出發，加油！想清楚就去做」、「我男友最近也面臨你的狀況，他提離職之後，整個人心情都開朗了。人的能力跟心態對了就會有更好的生活，所以還是要依自己本身個性、經濟壓力，去評估要換不換」。

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因
1萬元紓困金擴大發放！　下周一開始申請
產女嬰丟垃圾車　老公DNA親子鑑定出爐
彰化20歲女確診！曾去板橋、萬華　匡列採檢150人
快訊／下班小心！　新北2區發布一級淹水警戒
一動作「測你脂肪多厚」！　超過4cm泡芙人認證
充電樁大廠爆內賊！　竊價值34億機密跳槽大陸
下期27億得主是你？　鼻頭突現「1跡象」財運激旺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

首見陸境外移入染Delta！曾住福建、不排除在廈門機場感染

超狂行政職缺！老闆求幫「練功」　網見薪水搖頭：當人乞丐？

國內疫苗接種破千萬劑！AZ、莫德納庫存見底各剩約20萬

1句話證明在竹科上班！「5個字」讓眾人笑噴　警察也「PO片認證」

彰化女移工驚爆染疫！3可能感染源含台北社交圈　匡列採檢150人

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

捐3千萬助慈濟買疫苗！鈊象電子：期許台灣早日脫離疫情陰霾

快訊／大雷雨轟北桃！對流胞狂炸「16縣市大雨特報」續發

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

首見陸境外移入染Delta！曾住福建、不排除在廈門機場感染

超狂行政職缺！老闆求幫「練功」　網見薪水搖頭：當人乞丐？

國內疫苗接種破千萬劑！AZ、莫德納庫存見底各剩約20萬

1句話證明在竹科上班！「5個字」讓眾人笑噴　警察也「PO片認證」

彰化女移工驚爆染疫！3可能感染源含台北社交圈　匡列採檢150人

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

捐3千萬助慈濟買疫苗！鈊象電子：期許台灣早日脫離疫情陰霾

快訊／大雷雨轟北桃！對流胞狂炸「16縣市大雨特報」續發

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

吉力吉撈加入味全龍　2.4年總值1293萬

落實防疫旅館清消整備　黃偉哲：提供民眾安心的住宿環境

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

趙介佑認詐欺+販毒　沒臉見家人「還沒反省完」自請收押

55歲阿亮揭密年輕秘訣「用喝的」！天天必備還能再戰「超級任務」

美稱升級空軍「讓中國感到恐懼」　陸回：贏得戰爭關鍵是人心

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

里長號召546人集資43萬　尬威力彩中10.6萬

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

即／彰化20多歲女「換雇主採檢確診」

快訊／增6例本土「新北市3例最多」

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券要回來了！

里長號召拚威力彩　2天集資43萬

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

更多熱門

相關新聞

上班好累！無尾熊收假完無神癱坐

上班好累！無尾熊收假完無神癱坐

加油，再撐一下就下班了！日本淡路農場公園英格蘭之丘（Awaji Farm Park England Hill）有隻超可愛的無尾熊，日前被飼育員拍下獨自呆坐在園區內，兩眼無神不知道在看哪裡，露出一副「我是誰？我在哪？」的無助神情，似乎受夠無聊的上班生活，畫面曝光融化萬人。

北部開28K「一堆國立畢業生應徵」　老闆喊扯

北部開28K「一堆國立畢業生應徵」　老闆喊扯

壓力大好困擾？醫曝「4招」天然療法

壓力大好困擾？醫曝「4招」天然療法

打完疫苗「像餓死鬼投胎」！重症醫解析3大原因

打完疫苗「像餓死鬼投胎」！重症醫解析3大原因

竹科媽年收3百萬「像甲級貧戶」！　超競爭生活曝

竹科媽年收3百萬「像甲級貧戶」！　超競爭生活曝

關鍵字：

科技業南部低薪工程師工作熱忱壓力下班社畜

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面