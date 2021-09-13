準時下班被約談！主管要他「演一下不吃虧」　網翻白眼：繼續保持

▲可以「準時下班」嗎？鄉民意見很一致。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

絕大部份的公司都會明確規應上、下班時間，但有些公司會讓員工不敢準時下班。有一名網友近日就在網路論壇上指出，自己被主管約談，原因是太準時下班，甚至還被告誡「有時候演一下，你比較不會吃虧」。貼文曝光後，立刻引起許多熱議。

有一名網友在批踢踢WomenTalk發文表示，自己近日被主管約談太準時下班，被主管質疑「隔壁公司的人有時候會討論這件事，但應該是沒傳到老闆耳裡我他發現就連老闆在的時候，你也依舊準時。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，其實我沒到真的準時，有時候會18:05、18:08走，但卻還是被提醒上班可以自己多學東西，不會管我們，但可能要多留意這點，也不會要求一定要多晚才能下班，但告誡我以後去別的地方，職場生態也是這樣，早點習慣比較好，甚至還建議我「有時候演一下，你比較不會吃虧」。

▲有網友指出，自己太準時下班遭主管約談。（圖／翻攝PTT）

原PO指出，「我準時下班建立在，準時到、工作都完美做完，甚至有時候會幫行政或其他人做一些事，我不知道為什麼我事情都做完了還不能走？我是一個非常討厭久坐的人，但因為家人期許，才選擇辦公室工作，且敝司沒有加班費！」

原PO在文末詢問網友意見，「因為我的社會歷練不多，想請問大家：若直接被主管這樣探討準時下班的事情，結果未來還是依然故我，會不會被排擠或遭到什麼可怕的事呢？」

對於該網友疑惑是否仍該維持「準時下班」，多數網友都建議沒有必要晚下班，贊成準時下班，「繼續保持」、「堅持住啊！」、「保持就好，如果會因為這點刁妳或開（除）妳，剛好換公司」、「堅持下去，別沉淪！有能力跳趕快走，這工作文化不行」、「準時下班不是基本嗎，這啥白痴陋習？」

該貼文也引起許多網友紛紛感嘆台灣的加班文化，紛紛表示「沒加班費就是浪費人生」、「準時上班當然也要準時下班不然？」、「加班文化真的是讓人覺得沒效率」、「覺得職場風氣很重要」、「這種爛公司適合奴才，快換工作吧」、「我公司也是這樣，很討厭這種風氣，浪費員工私人時間」、「台灣職場陋習別學」、「這就是台灣職場的傳統美德，根本智障。

▼可以「準時下班」嗎？鄉民意見很一致。（圖／翻攝PTT）