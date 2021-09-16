誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

▲溫德爾因為誤信新冠疫苗可能導致不孕，錯過接種的時機而染疫病逝。（組圖／翻攝自溫德爾訃告）

記者葉睿涵／綜合報導

美國肯塔基州29歲的外科技術員溫德爾（Samantha Wendell）因為誤信新冠疫苗可能導致不孕的謠言，導致她還來不及成為幸福的新娘，就染上新冠肺炎，並在9月10日病逝。

綜合NBC等外媒報導，溫德爾原本打算在8月21日與未婚夫艾斯丘（Austin Eskew）結婚，因此在她聽說新冠疫苗可能會導致女性不孕的傳言後，便打算過一陣子再接種疫苗。今年7月，隨著Delta變種病毒入侵美國，這對夫妻便決定在7月底的蜜月旅行前，到醫院接種疫苗。

豈料，就在他們預約接種的不久後，溫德爾開始出現症狀。她不斷咳嗽，也沒辦法好好呼吸，於是艾斯丘便將溫德爾送到醫院去。這時，這對夫妻才發現他們2人都感染了新冠。

Samantha Wendell was worried the vaccine would affect her fertility. Instead of attending her wedding, her family is now planning her funeral. https://t.co/hyxEIryf2F — Yahoo News (@YahooNews) September 15, 2021

艾斯丘發了一場高燒後病情有所改善，被院方獲准回家休養，但溫德爾的病情卻愈發惡化，更失去了自行呼吸的能力，最終在8月16日戴上呼吸機。

溫德爾的母親透露，女兒在使用呼吸機前曾詢問醫生，她是否還能接種新冠疫苗，但「顯然疫苗在這時已起不了作用，這場悲劇本來是可以被避免的」。溫德爾的婚禮被推遲，但她卻等不到披上白紗的那天，在9月10日病逝。

溫德爾的表妹悲痛表示，錯誤的訊息害死了溫德爾，因此希望表姊的故事能喚醒更多人，「如果我們能因此拯救更多的性命和家庭的話，那就是溫德爾留給我們最好的禮物」。

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