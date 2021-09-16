不甩實名制！KTV歡唱卻留父親手機號碼　妨害疫調挨罰6千

記者李忠憲／台中報導

台中市今年5月發生朝陽科大夜唱團群聚染疫案，湯姓女子在夜唱團隔日前往該KTV其他包廂唱歌，實名登記資料卻留下父親的手機號碼，導致市府無法第一時間連絡做疫調，遭依傳染病防治法開罰6千元。行政執行署台中分署16日前往執行，湯女父母喊冤將提訴願，但仍先幫女兒代繳結案。

▲行政執行署台中分署到湯女家說明，其父母當場同意先代繳罰金。（圖／民眾提供，下同）

行政執行署今天發動全國13個分署執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，台中分署配合強力執行，針對「5月份朝陽科大夜唱團延燒9人染疫群聚案」，造成台中市重大疫情破口。其中，一名湯姓女子在朝陽科大夜唱團隔天，也到同一家美樂地KTV其他包廂唱歌，其實名登記填寫的手機號碼是她父親的手機，導致市府無法第一時間連絡，增加疫調難度，無法預防疫情擴散，遭依《傳染病防治法》裁罰6000元，於8月16日移送台中分署執行。

台中分署今天由主任行政執行官帶領書記官及執行員，前往湯女烏日區住所地執行。湯女因外出不在，執行官向其父母親告知，請他們代轉執行分署依法執行意旨。

湯女父母喊冤表示，女兒使用的手機是用父親名義申請，所以寫下的手機號碼當然不是她的名字，但市府人員還是有找到她進行快篩。被罰覺得很冤枉，為維護女兒權益已依法提起訴願，承辦人也說願意給他們一些時間晚一點再送，怎麼這麼快就強制執行，希望台中分署暫緩執行。

但執行人員一再表明，訴願除有法律依據外，不會停止執行，更堅定表明，為杜絕防疫破口，確保政府防疫無缺口，必須依法強力執行之立場。湯女父母親經一番解說後，轉念表示願先幫女兒繳納6000元，順利結案。

另外，有一名法國人來台居家檢疫期間，卻站在門口抽菸，衛生所認為以住家大門為界限，且他人無法隨意出入為原則。認定他是在公共空間，有傳播風險，認其違反居家檢疫規定裁罰10萬元。

台中分署現場執行時，法國人仍一再喊冤，執行人員不為所動，並表示如不繳將依法限制出境，乃於隔日繳清罰鍰，。另外，葉姓義務人擅離指定住所被裁罰20萬元，今年8月12日移送執行。對方卻喊窮表示生活困難，無法繳納，經分署發動查扣押存款等執行作為，發現其於多家銀行都有超過20萬元存款，立即足額收取。

台中分署表示，本日執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，總計徵起金額達40萬9033元。也呼籲民眾，防疫期間務必遵守防疫規定及配合防疫處置，對於違反居家檢疫、居家隔離、外出不戴口罩、違規營業、群聚及未配合實聯制登記、人流管制等防疫裁罰案件，列為最優先強力執行對象，如義務人確實有經濟困難，可向台中分署申請分期繳納，切勿置之不理，讓我們一同防疫，堅守到底，避免疫情擴散，保障國民健康。

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