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幼兒園祭「中秋禁跨令」！離開居住地停課14天　網一面倒力挺：合理

▲台南市長黃偉哲指示教育局，規劃2020至2024年增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並積極輔導私幼轉型為準公共幼兒園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新北幼兒園發生群聚後，不少幼兒園都提升防疫等級。圖為示意圖，非文章中幼兒園。（圖／記者林悅翻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

週六即將迎來中秋節4天連假，有幼兒園擔心小孩跨縣市移動，造成防疫隱憂，祭出了「跨縣市禁令」，要求若學童離開居住縣市，返校必須自主請假14天，消息一出網友一面倒大讚「合情合理」！

一名網友在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，一家人住在台南，兒子就讀的幼稚園忽然發通知告知家長，只要中秋連假有離開台南市，小孩在連假結束後就不能去上課，要自主請假14天，讓原PO不解問，「想請問各位家長這樣合理嗎？」

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▲▼原PO貼文詢問網友幼兒園的禁令是否合理。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

▲原PO貼文詢問網友幼兒園的禁令是否合理。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

貼文一出引起熱議，網友一面倒地力挺幼兒園做法，「合情合理，保護他人很合理」、「保護自己也保護他人，外面有什麼隱藏症狀沒人知道」、「我覺得挺棒的，既然要帶孩子跨縣市出去玩，就要承擔一些責任，總比染疫後，要全校，要數十個家庭陪著隔離要好」、「中秋節返鄉潮，帶幼子能不出去湊熱鬧最好，其實也不難做到，保護自己也是保護孩子」。

也有網友提出疑問，「很合理，但是家長會誠實告知嗎？」、「合理是合理但會導致大家都說謊，為了自己上班，一樣把小孩送去」。

另外也有網友持相反意見，「我是會覺得蠻無言的，我們只要遇到假日孩子就是送阿嬤家的，這就很傻眼」、「不合理！難道在台南就不會群聚嗎？誰知道誰身上有病？與病毒共存新生活很難嗎？」

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