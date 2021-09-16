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淡江大學偷拍狼！從「縫隙」偷錄女生如廁　警搜電腦驚：不只1人

▲▼ 淡江大學 。（圖／淡江大學提供）

▲淡江大學驚見囂張偷拍狼，兩度闖女廁偷拍 。（圖／淡江大學提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡江大學又傳偷拍！24歲蕭姓男大生在今年3月某日，在校內驚聲大樓女廁，從廁所隔間下方，以手機錄影方式竊錄陳姓女大生如廁，食髓知味又在4月再次偷拍同位女生。警方在他電腦內，扣得6個竊錄影片，士林地檢署日前偵結依妨害秘密罪將他提起公訴，可處3年以下有徒刑、拘役或30萬以上罰金。

起訴指出，蕭男今年3月某日，闖進校內「驚聲大樓」9樓女廁，等待陳姓女大生進去廁所後，利用廁所下方縫隙持手機竊錄如廁過程及下體；沒想到4月他又故技重施竊錄同位被害女生如廁過程及下體、臀部等身體隱私部位。

陳女二度遭偷拍，憤而到警局報案。警方循線查獲蕭男租屋處，並從他的電腦裡發現有6個竊錄影片檔案，卻也意外發現被偷拍女生不僅1人，還有其餘受害者，持續調查中。

蕭男被逮後自白坦承犯行，檢警根據蒐證照片20張及扣案竊錄影片光碟1片，認為蕭男二度竊錄陳姓被害女生上廁所畫面，依妨害秘密罪嫌將他提起公訴，請法院宣告竊錄電子檔案。

淡江大學女生如廁畫面遭偷拍層出不窮！今年2月郭姓男子，被陳姓女子抓到他自備iPhone手機搭配針孔攝影機及iPad平板電腦，在商管大樓1樓女廁利用縫隙竊錄多名女子如廁畫面及下體，郭男被抓包後竟趁隙將針孔攝影機記憶卡丟入馬桶沖走，法院審理後，他與陳女及其餘遭偷拍女生庭外達成和解，撤回告訴，他才躲過刑責。

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