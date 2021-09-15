▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰進入白熱化階段，原本各界預期是朱立倫、江啟臣對決，主張「兩岸統一」的候選人張亞中卻在辯論會後選情翻紅，聲勢一路狂飆，對此，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜橫空出世後，讓國民黨一路走向極端化，「韓國瑜對國民黨最大的破壞，就是讓正常人難以在黨內生存。」

林俊憲15日在臉書發文表示，國民黨主席選舉最讓人訝異的地方，就是原本默默無聞的張亞中，一舉成為話題的中心，「這個現象有沒有讓人想起一個人？就是兩年前襲捲國民黨的韓國瑜。」

林俊憲指出，張亞中不是第一次跑出來選主席，也是個始終如一的人，他長期宣揚所謂的「兩岸統合」、「一中同表」，始終沒變過，此次能引起關注，「是因為國民黨員的口味變了，這一切的轉變都是從韓國瑜開始。」

林俊憲表示，韓的影響力在被罷免後並未結束，他讓國民黨一路走向極端化，並且無法恢復，無論國民黨再推出多少像朱立倫、江啓臣這樣比較正常的候選人，焦點都會跑回韓國瑜、張亞中這類民粹人物身上，「所以江啟臣要在廣告緊抱韓國瑜的發大財口號，就因為兩個字，有票。」

對於政黨定位，林俊憲指出，極端化的原因是國民黨無法搞清楚自己的定位，要獨不可能、要統又遮遮掩掩、維持現狀的立場又有民進黨代言，這讓支持者非常失望，搞不懂國民黨究竟要把他們帶往哪裡，「所以他們期望強人出現，無論是什麼立場都好，至少給了他們方向。」

林俊憲表示，極端化是不可逆的過程，只要國民黨還講不清楚對中共的態度、還無法解釋對台灣未來發展的方向究竟是什麼，永遠會有第二個韓國瑜、第二個張亞中再出來，把國民黨支持者一舉接收，「但不會再有朱立倫、江啟臣這樣的傳統人物能夠掌握大局了。」