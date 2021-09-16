差幾步過完馬路…他慘遭撞飛亡！22歲男「無照闖紅燈」下場曝

▲▼新北22歲男無照上路，闖紅燈撞死老翁。（資料圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市中和區2020年底發生一起死亡車禍！一名駕照遭註銷的陳姓男騎士凌晨騎車出門時闖紅燈，猛力撞飛當時正在過馬路的邱姓老翁，對方經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。新北地方法院審理過後，依無照駕車、過失致死等罪將他判刑1年4月，可上訴。

回顧整起事發經過，22歲陳姓騎士2020年12月16日凌晨4時50分沿景平路往成功路方向行駛，行經景平路、秀朗路口時，竟搶快闖紅燈，猛力撞上當時出門晨運82歲邱姓老翁。

透過監視器畫面可發現，當時邱翁就差幾步路就過完馬路，卻當場被撞飛倒地頭部重創，頸椎、肋骨多處骨折，肝臟、脾臟、肺葉多處受傷，經緊急送醫搶救後，仍因創傷性顱內出血併腦水腫致中樞神經休克死亡。

事後陳男被依過失致死罪嫌起訴。新北地方法院審酌，陳男欠缺合格的駕照，又沒依號誌指示行駛闖紅燈，且行經行人穿越道的時候又沒有禮讓行人優先通行，才會造成憾事發生，讓邱男家屬承受天人永隔的痛楚，雖然犯後坦承犯行，但沒有與邱男家屬達成和解或成立調解，也沒有獲得諒解。

新北地院最後依照無照駕駛、行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行犯過失致死罪，將陳男判處有期徒刑1年4月，全案仍可上訴。